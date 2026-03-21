Γιαννακόπουλος: «Κόντρα σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του στο instagram έδειξε τη σιγουριά του πως ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει τη Εuroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε από κοντά το ματς του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα του Αταμάν να φτάσει στη νίκη. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων κατέβηκε στις court seats στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Μια μέρα μετά, με ανάρτηση του στο instagram φανέρωσε τη σιγουριά του πως η ομάδα του θα πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague. «Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….», έγραψε μεταξύ άλλων.

Mάλιστα το συνόδευσε με το τραγούδι «κόντρα» της Άννας Βίσση.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό. Το 2002 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους ,με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μαγκικό Ευρωπαϊκό της ιστορίας. Το 2024 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους ,με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό. Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….

Γιατι? ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΠΟΤΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!»