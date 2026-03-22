Παναθηναϊκός: Λατρεία στη Γλυφάδα για τους παίκτες των «πρασίνων»
Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα εύκολο και ήρεμο απόγευμα στο «Μάκης Λιούγκας» κερδίζοντας στο... ρελαντί τον Πανιώνιο με 84-68 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Μετά το τέλος του αγώνα και τη στιγμή που η αποστολή των «πρασίνων» αναχωρούσε από τη Γλυφάδα, οι μικροί φίλοι των κυανέρυθρων και όχι μόνο «πολιόρκησαν» τους παίκτες.
Άπαντες υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους λίγο πριν αποχωρήσουν από γήπεδο και ενόψει του ταξιδιού στο Σεράγεβο το απόγευμα της Δευτέρας (23/3) ενόψει του πρώτου αγώνα της διαβολοβδομάδας απέναντι στην Ντουμπάι.
A very sweet surprise by our little #PAOFans for our players 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/LNOQXWhMjf— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 22, 2026
