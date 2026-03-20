Πρώτα αποδοκιμασίες και μετά χειροκρότημα στήριξης από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη, στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας «έτρεξε» σερί 10-0, με μερίδα φίλων του Παναθηναϊκού να ξεσπά σε αποδοκιμασίες για την εμφάνιση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μείωσε σε 50-52, ωστόσο οι Σέρβοι έχτισαν γρήγορα διψήφια διαφορά, κάνοντας το 50-62 με τον Τζάρεντ Μπάτλερ στο 38'. Πάντως, στη συνέχεια ακολούθησε χειροκρότημα και «μπουστάρισμα» από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που προσπάθησε να βγάλει αντίδραση.