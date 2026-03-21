Άταμαν: Έκθείασε τον Χουάντσο στην ομιλία του στα αποδυτήρια

Ο Εργκίν Άταμαν συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη και στάθηκε στην αμυντική της λειτουργία στο τέταρτο δεκάλεπτο κόντρα στον Ερυρθό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 παρά το γεγονός ότι αγχώθηκε βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του σε 18-14.

Η... μαγική πεντάδα που οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη ήταν κι εκείνη την οποία εκθείασε ο Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα αποδυτήρια κάνοντας ειδική μνεία στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και την αμυντική του λειτουργία στο τέταρτο δεκάλεπτο.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας... ο Ρογκαβόπουλος έβαλε μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά Χουάντσο. Καλή δουλειά φίλε».

