Άταμαν: Έκθείασε τον Χουάντσο στην ομιλία του στα αποδυτήρια
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 παρά το γεγονός ότι αγχώθηκε βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του σε 18-14.
Η... μαγική πεντάδα που οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη ήταν κι εκείνη την οποία εκθείασε ο Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα αποδυτήρια κάνοντας ειδική μνεία στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και την αμυντική του λειτουργία στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Αναλυτικά
«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας... ο Ρογκαβόπουλος έβαλε μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά Χουάντσο. Καλή δουλειά φίλε».
Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great collective effort and highlights the defensive mindset in the final quarter. 🙌— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 21, 2026
