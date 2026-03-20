Ο Κώστας Σλούκας μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών που μετρούν 1000+ πόντους, 1000+ ριμπάουντ και 1000+ ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην αναμέτρηση στο Telekom Center Athens με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα σε μία κρίσιμη φάση στη EuroLeague.

Πέρα από το επίτευγμα του Κέντρικ Ναν με τα 100 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ο Κώστας Σλούκας κατάφερε να ξεχωρίσει.

Συγκεκριμένα, με τα τρία ριμπάουντ που μάζεψε μέχρι στιγμής στο ματς με τους Σέρβους έφτασε τα 1000 ριμπάουντ μπαίνοντας έτσι σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ όπου βρίσκονται ο Νικ Καλάθης και ο Μάικ Τζέιμς με 1000+ πόντους, 1000+ ριμπάουντ και 1000+ ασίστ.

🤩 What more is there? @kos_slou enters the 1000-1000-1000 club - only the 3rd ever. pic.twitter.com/t7rOBHq7ei — EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2026

Ο Κώστας Σλούκας μετρούσε 5446 πόντους πριν την αναμέτρηση, μαζί με 997 ριμπάουντ (τώρα 1000) και 2035 ασίστ. Ο Νικ Καλάθης βρίσκεται στο 4429-1420-2235, ενώ ο Μάικ Τζέιμς συγκεντρώνει 6023-1139-1725.