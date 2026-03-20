Και κακός να είναι, βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει!
Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στην Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, φτάνοντας τις 22 νίκες στη διοργάνωση. Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, πήρε τη νίκη (90-80) που χρειαζόταν και στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που μετράει. Πλέον θα ταξιδέψει στη Βαλένθια την επόμενη εβδομάδα για να «κλειδώσει» το πλεονέκτημα έδρας που είναι και το ζητούμενο. Άλλωστε, σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται το αν έπαιξε καλά το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με την ισπανική ομάδα, αλλά όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα.
Απέναντι σε μια σκληρή και ανταγωνιστική ομάδα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν από την αρχή να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και αυτό είχε αφετηρία τις κακές αμυντικές αντιδράσεις. Ωστόσο, όταν ανέβασαν την ένταση και έβαλαν περισσότερη δύναμη χρησιμοποιώντας τα κορμιά τους στο παιχνίδι τους, πήραν τον έλεγχο και την κατάσταση στα χέρια τους. Η Μπασκόνια έδειξε σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης να μην έχει απαντήσεις στη σκληράδα και την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού, με συνέπεια όταν το παιχνίδι έφυγε από τον έλεγχο της, να μην μπορέσει επί της ουσίας να επιστρέψει ξανά.
Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο κέρδος από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους. Η ικανότητα να κερδίζεις ακόμη και στην κακή σου ημέρα. Ο Ολυμπιακός απέδειξε πως όταν πέφτει κάτω από τα υψηλά στάνταρ που ο ίδιος έχει θέσει, βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει! Παραμένει προσηλωμένος στο στόχο και συγκεντρωμένος στο παιχνίδι που πρεσβεύει ο προπονητής του και στο τέλος έχει τις λύσεις για να φύγει νικητής από το παρκέ.
«Δεν χρειάζεται να παίζεις τέλεια για να κερδίσεις. Πρέπει να παίζεις σωστά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά» έχει δηλώσει στο παρελθόν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και αυτό είναι το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις.
Οι λύσεις για τους «ερυθρόλευκους» ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς στο πρώτο ημίχρονο τόσο με το παιχνίδι του στο «ζωγραφιστό» όσο και στα ριμπάουντ παίζοντας και ως πλέι μέικερ ρακέτας σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος η ενέργεια και η ένταση του Ταϊρίκ Τζόουνς ειδικά στην τελευταία περίοδο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η παρουσία του επιβεβαιώνει πως η μεταγραφή της τελευταίας στιγμής που έγινε από τον Ολυμπιακό κάλυψε ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ.
Παράλληλα, ο Έβαν Φουρνιέ συνέβαλε ουσιαστικά με άμυνα και δημιουργία, δίνοντας ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας, ενώ οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ έβαλαν τη δική τους υπογραφή στο σκοράρισμα και στην τελική επικράτηση απέναντι στο σύνολο του Πάολο Γκαλμπιάτι.
Με το «2 στα 2» στη διπλή αγωνιστική (απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης και τη Μπασκόνια), ο Ολυμπιακός στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Πως διαθέτει βάθος και πολλαπλές επιλογές, κοντά και μακριά από το καλάθι και κυρίως, διαθέτει αυτό που ξεχωρίζει τις ομάδες που φτάνουν μέχρι το τέλος. Τον τρόπο να κερδίζει, ανεξαρτήτως συνθηκών...
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1975 στην Αθήνα και ξεκίνησε το ταξίδι στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας το… μακρινό 1994, από την εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ». Έχει εργαστεί για περισσότερα από δέκα χρόνια στην εφημερίδα «Η Βραδυνή», ενώ υπήρξε μέλος και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «Τρίποντο», το οποίο άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο των περιοδικών εκδόσεων και του μπάσκετ στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της πολυετούς πορείας του έχει καλύψει δημοσιογραφικά σημαντικά γεγονότα του μπάσκετ, έχοντας την τύχη να ζήσει από κοντά μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Από τον Νοέμβριο του 2025 αποτελεί μέλος της οικογένειας του Gazzetta. Θεωρεί δάσκαλό του τον δημοσιογράφο Τάκη Ευσταθίου, από τον οποίο πήρε τις βάσεις για την πορεία του στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.