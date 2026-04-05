Καθυστέρησε η έναρξη στο ντέρμπι της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με την Τσβόλε λόγω... μασκοφόρων οπαδών!

Το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Τσβόλε ξεκίνησε 90 λεπτά μετά το καθορισμένο, εξαιτίας των οπαδών των φιλοξενούμενων που εμφανίστηκαν... μασκοφόροι.

Η έναρξη του ντέρμπι της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με την Τσβόλε για τη 29η αγωνιστική της Eredivisie, επρόκειτο να ξεκινήσει στις 13:15, αλλά καθυστέρησε αισθητά (γύρω στα 90 λεπτά) λόγω προβλημάτων που αφορούσαν τους οπαδούς των φιλοξενούμενων.

Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί φίλοι της Τσβόλε που παρευρέθηκαν στο γήπεδο των «αετών» φορούσαν ρούχα και μάσκες που κάλυπταν το πρόσωπο τους, κάτι που είναι αντίθετο με τους κανόνες του ολλανδικού πρωταθλήματος.

05.04.2026🇳🇱Go Ahead Eagles - PEC Zwolle. Kickoff was suspended because Zwolle fans in the away end were wearing clothing that covered their faces, which was forbidden for this match. All away fans now have to leave the stand and return to Zwolle, click here for more:… pic.twitter.com/yP9ugLcQfr — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 5, 2026

Η διοίκηση του συλλόγου από το Ζβόλε και ο αρχηγός, Ράιαν Τόμας, μιλήσαν με τους οπαδούς της ομάδας, σε μία προσπάθεια να τους κάνουν να αφαιρέσουν τις μάσκες τους, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει κανονικά ο αγώνας.

«Μπορώ να δω τον Τόμας και τον Τζέρι Χάμστρα (τεχνικό διευθυντή του PEC) να περπατούν προς το τμήμα των φιλοξενούμενων για να τους ζητήσουν να αφαιρέσουν τις μάσκες προσώπου τους. Αυτή ήταν η συμφωνία εκ των προτέρων. Τετρακόσιοι οπαδοί είχαν επίσης δικαίωμα να εισέλθουν στο τμήμα των φιλοξενούμενων αντί για τριακόσιους. Αλλά μόνο χωρίς μάσκες προσώπου», εξήγησε στο ESPN o Ολλανδός δημοσιογράφος, Τόιν φαν Πέπερστρατεν.

Τα πράγματα όμως γρήγορα ξέφυγαν, καθώς οι φιλοξενούμενοι οπαδοί προχώρησαν στη ρίψη πυροτεχνημάτων, προτού τελικά εγκαταλείψουν το στάδιο «De Adelaarshorst».

De IJsselderby is tot nader orde uitgesteld vanwege verboden gezichtsbedekking bij de PEC Zwolle-fans⏳ pic.twitter.com/Y46qjsbCvy — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2026

Σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον γνώριμο στα μέρη μας Ντάνι Μακέλι, η απόφαση να εκκενωθεί η εξέδρα των οπαδών της Τσβόλε πάρθηκε κατόπιν εντολής της αστυνομίας και όχι δικής του.

Για την ιστορία, οι γηπεδούχοι στο παιχνίδι που ξεκίνησε με καθυστέρηση ενενήντα λεπτών, προηγούνται ήδη με 3-0 στο 15', χάρη στα γκολ των Σιγκούρνταρσον (4'), Τένγκστεντ (7') και Έντβαρντσεν (15').