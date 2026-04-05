Ο Όμηρος Νετζήπογλου έκανε 3 ρεκόρ καριέρας στην άνετη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Μύκονο.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μύκονο με 109-83 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όμως το μεσημέρι της Κυριακής 5 Απριλίου χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από ρεκόρ που κατέριψε, τόσο η ομάδα του Πειραιά, όσο και ο Όμηρος Νετζήπογλου

Για να φτάσει τους 109 πόντους η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέτυχε 19 τρίποντα, αριθμό που αποτελεί την δεύτερη κορυφαία επίδοση στην ιστορία του συλλόγου, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μύκονο είχε 19/35 τρίποντα και ποσοστό 54%, ενώ παράλληλα μοίρασε 34 ασίστ, ισοφαρίζοντας την 5η καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα 19 τρίποντα του Ολυμπιακού σημείωσαν οι: Νιλικίνα (5/7), Γουόρντ (2/5), Πίτερς (1/3), Μόρις (3/4), Παπανικολάου (3/8), Νετζήπογλου (5/6).

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όμηρο Νετζήπογλου, ο 23χρονος θα θυμάται για καιρό το ματς απέναντι στη Μύκονο στο ΣΕΦ.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και δικαίωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για ακόμη μια φορά σημειώνοντας career high σε πόντους, εύστοχα τρίποντα και αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ είχε 27 πόντους με 5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα και 2/3 βολές, ενώ συγκέντρωσε 31 μονάδες στην αξιολόγηση. Μάλιστα, πέτυχε τα τρία προσωπικά ρεκόρ σε μόλις 21’40’’ αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, ο Όμηρος Νετζήπογλου είχε 4 ασίστ, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος στην αναμέτρηση.

Με αυτά τα στατιστικά ξεπέρασε τα 4 τρίποντα που είχε στο Άρης – ΑΕΚ στις 4 Φλεβάρη του 2023, τους 22 πόντους που είχε στο Άρης – Ιωνικός στις 10 Απριλίου του 2021 και το 28 στην αξιολόγηση που είχε στο Άρης – ΑΕΚ στις 13 Μαρτίου του 2022.

Η εμφάνιση καριέρας του Όμηρου Νετζήπογλου: