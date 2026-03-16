Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό»

Ο Λούκα Βιλντόζα θεωρεί πως ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φτάσει φέτος μέχρι το τέλος στην Euroleague.

Την πεποίθηση πως ο Ολυμπιακός είναι πιο πλήρης από κάθε άλλη φορά και μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση της Euroleague, εξέφρασε ο Λούκα Βιλντόζα με τη συνέντευξη του στη Meridian Sport. Μάλιστα, ο άσος της Βίρτους Μπολόνια εξήγησε πως ίσως η Φενέρμπαχτσε μπορεί να τον σταματήσει.

Για την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό, ο έμπειρος γκαρντ τόνισε: «Ήταν περίεργο. Δεν ένιωθα τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια που έπαιξα για τον Παναθηναϊκό και ότι ο Ολυμπιακός, μια από τις καλύτερες ομάδες από την ίδρυση της Euroleague, με ήθελε. Γιατί όχι; Τα πάω καλά με όλους στον Παναθηναϊκό τώρα, αγαπώ αυτούς τους τύπους.

Ήταν τρελό να διαβάζω για κάποιο είδος εκδίκησης. Δεν υπήρχε καμία, ήθελα απλώς να παίξω, και στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον όπως ο Ολυμπιακός. Έχτισαν μια ομάδα για τον τίτλο της Euroleague τότε. Το να κερδίσω δύο συνεχόμενες χρονιές για μένα ήταν... Τελικά, δεν τα καταφέραμε, αλλά σέβομαι και τις δύο ομάδες και τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το ξεπεράσω».

Σχετικά με το γιατί ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει την EuroLeague παρότι είναι πάντα μια από τις πιο δυνατές ομάδες, έσπευσε να υπογραμμίσει: «Είμαι ακόμα λυπημένος για πέρυσι. Παίξαμε με τη Μονακό και θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει δεδομένου του πώς παίξαμε με τη Ρεάλ στα playoffs. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Έχω πολύ σεβασμό για τη Φενερμπαχτσέ, η οποία το άξιζε στο τέλος.

Ωστόσο, φέτος ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχουν όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσουν την Euroleague. Λοιπόν, έχουν 16 παίκτες στο ρόστερ! Ο προπονητής έχει βρει τους πλέι μέικερ που του αρέσουν. Έχουν τους Τάιλερ (Ντόρσεϊ), Έβαν (Φουρνιέ), Σάσα (Βεζένκοφ), Νίκολα (Μιλουτίνοφ) σε καλή φόρμα. Δεν βλέπω ομάδα που να μπορεί να τους νικήσει. Ίσως η Φενερμπαχτσέ, αλλά αν όχι, τότε... ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την Euroleague».

