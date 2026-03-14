Ο Σίλβα αποθέωσε Σάκοτα: «Λάτρεψα να παίζω γι’ αυτόν, έμαθα πάρα πολλά»

Ο Κρις Σίλβα αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα για τη συνύπαρξη τους στην ΑΕΚ.

Ο Κρις Σίλβα εντυπωσίασε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, όντας ένας εκ των πιο κυρίαρχων σέντερ του BCL. Οι εμφανίσεις τράβηξαν τα βλέματα και ομάδων Euroleague, με την Φενέρ να τον κάνει δικό της.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ μίλησε στο Sport Klub της Σερβίας και αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα και τον τρόπο που διδάσκει στους παίκτες.

«Μου αρέσει ο τρόπος που βλέπει το παιχνίδι, λίγο παλιάς σχολής. Από τη στιγμή που μίλησα μαζί του, είδα την προσέγγισή του, την εμπειρία, τη γνώση του… Όταν μιλάει, δεν σου λέει μόνο τι να κάνεις, ξέρει τι συμβαίνει σε κάθε στιγμή. Έχει εμπειρία και τη χρησιμοποιεί, σε διδάσκει τα σωστά πράγματα.

Σε εκείνον, κάθε λέξη έχει βάρος. Όταν σου λέει κάτι, πρέπει να δημιουργήσεις μια εικόνα — αυτό είναι το παιχνίδι και έτσι πρέπει να παίξεις. Λάτρεψα να παίζω γι’ αυτόν. Με βοήθησε πολύ. Είναι μόλις η δεύτερη χρονιά μου στην Ευρώπη και σήμαινε πολλά για μένα το ότι είχα έναν τέτοιο προπονητή. Παρόλο που πέρασα μόνο τρεις μήνες εκεί, έμαθα πάρα πολλά», ανέφερε.