ΑΕΚ: Χωρίς Μπράουν κόντρα στον Παναθηναϊκό
Με μια σημαντική απουσία θα παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό η Ένωση στο ματς της Κυριακής στο Telekom Center Athens (16:00). H AEK δεν θα έχει τον πολύτιμο Γκρεγκ Μπράουν στην αναμέτρηση με τους πράσινους. Κομβικός και στις δύο μεριές του παρκέ, συνθέτει εξαιρετικό δίδυμο στη ρακέτα μαζί με Γκρέι.
Ο Αμερικανός ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, και τέθηκε για προληπτικούς λόγους εκτός μάχης εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με το σύνολο του Εργκίν Άταμαν.
Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά. Tη θέση του στην εξάδα ξένων θα πάρει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είναι σε τρομερή κατάσταση στη Stoiximan GBL με 9 διαδοχικές νίκες, ενώ έχει ρεκόρ 14-4. Την Τετάρτη η Βασίλισσα θα παίξει με Άλμπα στο Βερολίνο και θέλει να προστατέψει το +8 του πρώτου ματς για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο του BCL.
