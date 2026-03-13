Λεσόρ: «Δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα»

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στη δράση απέναντι στη Ζάλγκιρις και μοιράστηκε τα συναισθήματά του, σχολιάζοντας τη στήριξη της οικογένειάς του, αλλά και των φίλων του Παναθηναϊκού.

Ο Ματίας Λεσόρ ξεκίνησε βασικός στη νίκη επί της Ζάλγκιρις, επιστρέφοντας στη δράση μετά από το Final Four στο Άμπου Ντάμπι και τον μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σέντερ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens και στη συνέχεια ανέφερε στο flash interview: «Νιώθω κουρασμένος (σ.σ. γέλια). Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ήταν το πιο σημαντικό ματς, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και ήταν μια καλή αρχή αυτή σήμερα.

Προσπάθησα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ότι έκανα και πριν τον τραυματισμό μου. Ήθελα να φρεσκάρω το κορμί μου, να το ηρεμήσω. Ήθελα να είμαι κομμάτι της νίκης, δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα, αλλά να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα μου να πάρει τη νίκη».

Όσον αφορά τη στήριξη της οικογένειάς του, είπε: «Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο». Σε ερώτηση για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, είπε: «Εχω πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν εδώ ξανά σήμερα και το καλωσόρισμά τους δε θα το ξεχάσω ποτέ».