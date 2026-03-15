Η σύντροφος του Ρισόν Χολμς διέγραψε το αρχικό story και επανατοποθετήθηκε με δύο νέες αναρτήσεις.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε ανοικτά για τον Ρισόν Χολμς μετά το τέλος του πρώτου μισού του αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΚ λέγοντας ότι «κοιμόταν στο παρκέ» και μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Αμερικανός σέντερ «απάντησε» με emojis που σκάνε στα γέλια.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε η σύντροφος του Αμερικανού σέντερ ανεβάζοντας ένα story στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «όταν ένας οργανισμός υπονομεύει δημόσια τους παίκτες είναι ντροπή και όχι οικογένεια» το οποίο ωστόσο το διέγραψε λίγο αργότερα κάνοντας νέες αναρτήσεις.

«Εξαιρούνται οι φίλαθλοι και το καταπληκτικό μέλος του προσωπικού που έχω γνωρίσει!!» ανέφερε στην πρώτη ενώ στην δεύτερη έγραψε χαρακτηριστικά: «Όλοι απλώς εκφράζουμε δημόσια τις απόψεις μας, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι γι’ αυτό. Σωστά; Το λατρεύω! Είναι υπέροχο! Το κάνουμε συχνά αυτό από εκεί που κατάγομαι».