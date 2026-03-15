Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται και πάλι στα παρκέ και ετοίμασε ένα εξαιρετικό βίντεο για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι και πάλι εδώ. Ύστερα από 14 μήνες στα «πιτς» και με μοναδική παρένθεση το Final Four στο Άμπου Ντάμπι, ο Γάλλος σέντερ βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις.

Απέναντι στην Ζάλγκιρις Κάουνας πραγματοποίησε την μεγάλη του επιστροφή και μάλιστα ήταν και επιδραστικός στη νίκη του Παναθηναϊκού.

Λίγα 24ωρα αργότερα ανέβασε ένα υπέροχο βίντεο στο Instagram, το οποίο συνδυάζει το αγωνιστικό κομμάτι με το ανθρώπινο και το οικογενειακό.

Οι στιγμές με τη σύζυγό του και τα παιδιά του πριν και μετά το παιχνίδι, η αγωνιστική δράση και το postgame με τους φιλάθλους και όχι μόνο.