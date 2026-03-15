Παναθηναϊκός: Φίλαθλος των πρασίνων πήρε στο... κυνήγι τον Ναν όταν έφευγε με το αυτοκίνητό του
Ένα τρομερό βίντεο «ανέβασε» στο Instagram η ιστοσελίδα BasketNews αναφορικά με την αγάπη των φίλων των πρασίνων στους παίκτες και στα μέλη της αγαπημένης τους ομάδας.
Συγκεκριμένα δείχνει το «ντου» που κάνουν προς τους παίκτες για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία και ιδιαίτερα στους Κώστα Σλούκα, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν.
«Πώς είναι να είσαι παίκτης του Παναθηναϊκού;» ανέφερε στον τίτλο του βίντεο τονίζοντας αυτό το «δέσιμο» που υπάρχει μεταξύ φιλάθλων και παικτών.
Πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο; Η στιγμή που ένας φίλαθλος της ομάδας έχει πάρει στο... κυνήγι τον Κέντρικ Ναν ο οποίος αποχωρεί από το T-Center με το αυτοκίνητό του.
