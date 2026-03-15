Κοντός: «Άλλοι σκαρφαλώνουν στα κάγκελα, αλλά το θέμα είναι τι είπε η γυναίκα ενός παίκτη»

Ο Δημήτρης Κοντός, τοποθετήθηκε σχετικά με την ανάρτηση της συντρόφου του Χολς και όχι μόνο.

Ο General Manager of Basketball Operations πήρε θέση για τα όσα ανέφερε η σύντροφος του Αμερικανού σέντερ μετά το τέλος του αγώνα Παναθηναϊκός-ΑΕΚ η οποία και είχε τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν στο ημίχρονο. Μια ανάρτηση την οποία ωστόσο κατέβασε στη συνέχεια κάνοντας μια νέα τοποθέτηση.

«Οι άλλοι σκαρφαλώνουν στα κάγκελα, τον παίζουν και τις παίζουν με τους court σε κάθε γήπεδο, αλλά το θέμα είναι τι είπε η γυναίκα ενός παίκτη. Συνεχίστε δυνατά!» ανέφερε μέσω δικού του story στο Instagram ο Δημήτρης Κοντός.