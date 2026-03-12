Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Τα highlights του... Βατερλό στο Πριγκιπάτο
Βατερλό για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο!
Μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός αδίκησε τον εαυτό του, οι Ερυθρόλευκοι γνώρισαν την ήττα με 81-80 και έχασαν την ευκαιρία μεγαλώσουν το σερί των νικών τους.
Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος με πρόβλήμα στον οπίσθιο μηριαίο, ελιχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Μπλόσομγκεϊμ και Τάις.
Για τον Ολυμπιακό, ο Ντόρσεϊ είχε 19, ο Πίτερς 17 και ο Μιλουτίνοφ 13.
Δείτε το βίντεο με τα highlights του Μονακό - Ολυμπιακός 81-80:
