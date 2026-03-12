Ο Ολυμπιακός, χάρη σε ένα δύσκολο καλάθι του Στράζελ, στα 4'' για το φινάλε, γνώρησε την ήττα με 81-80 στην έδρα της Μονακό. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης. σ

Βατερλό για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο!

Μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός αδίκησε τον εαυτό του, οι Ερυθρόλευκοι γνώρισαν την ήττα με 81-80 και έχασαν την ευκαιρία μεγαλώσουν το σερί των νικών τους.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος με πρόβλήμα στον οπίσθιο μηριαίο, ελιχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Μπλόσομγκεϊμ και Τάις.

Για τον Ολυμπιακό, ο Ντόρσεϊ είχε 19, ο Πίτερς 17 και ο Μιλουτίνοφ 13.