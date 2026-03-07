Είχε άλλοθι ήττας και το πέταξε στα σκουπίδια

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι το ευρωελληνικό ντέρμπι κρίθηκε στην πνευματική προετοιμασία, στην τακτική και στην ευψυχία των νικητών.

Η Παρασκευή ξημέρωσε συννεφιασμένη στο λιμάνι, αλλά η καλή μέρα φάνηκε για τον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα. Προτού ακόμη συμπληρωθεί πεντάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει το νερό στο αυλάκι με τους τρεις τρόπους που είχαν εξαρχής επισημανθεί ως κλειδιά του ντέρμπι.

Τρία τρίποντα από τρεις διαφορετικούς «πλάγιους»: Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς. Μεθοδικό τάισμα του Μιλουτίνοφ απέναντι σε μία άμυνα που -ειδικά στην καρδιά της- τα έκανε όλα λάθος: 6 πόντοι πριν την πρώτη στροφή. Και πάνω απ’ όλα αμυνάρα απέναντι στον Κέντρικ Ναν, τον οποίο ο Φρανκ Νιλικίνα μάρκαρε σαν μετενσάρκωση του παίκτη που κάποτε ερωτεύτηκαν οι Νικς.

Ειδικά στο πρώτο μισό του αγώνα, η αμυντική μέγγενη του Ολυμπιακού κατάπιε την ψυχή του «αιωνίου εχθρού». Ο Ναν χρειάστηκε 16,5 λεπτά για να σπάσει το ρόδι, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις 27,5 μέχρι να ανοίξει λογαριασμό, ο Κώστας Σλούκας 29 για να βάλει τους μοναδικούς του πόντους.

Όπου και αν κοίταζε κανείς, έβλεπε κόκκινους γίγαντες και πράσινους νάνους. Ο μικροκαμωμένος Κόρι Τζόζεφ κέρδισε επιθετικό ριμπάουντ πάνω από το κεφάλι του Όσμαν και σκόραρε μπροστά του σαν να μην υπήρχε ο Τούρκος, ο Τάισον Γουόρντ μάρκαρε σαν «τεσσάρι» τον Χέις-Ντέιβις στην πίσω γραμμή και τον έπιασε αιχμάλωτο, ο Σακίλ ΜακΚίσικ έκλεψε τη μπάλα μέσα απ’ τα χέρια του Σορτς στη σέντρα και ξεχύθηκε για το κάρφωμα, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου σταματούσε με τρίποντα τα αντίπαλα σερί.

Η διαφορά έφτασε τους 17 πόντους και ο Ολυμπιακός χανόταν στον ορίζοντα, χωρίς μάλιστα να έχει ιδιαίτερη βοήθεια από τους Φουρνιέ, Πίτερς, Ντόρσεϊ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν νικιέται με ένα καλό ημίχρονο και τα αστέρια του δεν είναι διάττοντες που θα σβήσουν στην πρώτη καταιγίδα.

Ο Κέντρικ Ναν μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένος να βγάλει τα σπασμένα του κακού εικοσαλέπτου, ο Ερνανγκόμεθ ήταν ο γνωστός ψυχωμένος Χουάντσο των ντέρμπι, ο Χέις-Ντέιβις βρήκε ζωτικό χώρο απέναντι στον κρύο Πίτερς. Όταν η λεγόμενη «death line-up» του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την αντεπίθεση με τρίποντο του Ναν στο έμπα της δ’ περιόδου (58-59), η μπίλια άρχισε να φλερτάρει με το πράσινο.

Aλλά ο Κόρι Τζόζεφ απάντησε με ένα τρίποντο βαρύ όσο και οι 953 αγώνες του στο ΝΒΑ, το τέταρτο φάουλ του Ισπανού υποχρέωσε τον Άταμαν σε αναδίπλωση (με επιστροφή του αρνητικού Χολμς) και ο ξεκούραστος λόγω φάουλ Τάιλερ Ντόρσεϊ έπιασε δουλειά: 73-66 με δύο απανωτά τρίποντα του Ελληνοαμερικανού.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο μοναδικός «ερυθρόλευκος» που δεν έπαιξε απόψε μπάσκετ Ολυμπιακού, αλλά δεν έκανε και ζημιά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε πολλά από όλους τους άλλους, βρήκε στο πρόσωπο του Γουόρντ τη λύση που χρειαζόταν για τη θέση «4» και είδε έκπληκτος τους Νιλικίνα, Τζόζεφ να νιώθουν άνετα στα παπούτσια του παροπλισμένου Γουόκαπ.

Οι δυό τους έδωσαν από 10 πόντους, έκλεψαν μπάλες, έδωσαν πρόσθετη δύναμη στην περιφερειακή άμυνα και βοήθησαν τον Ολυμπιακό να φτάσει στο συνηθισμένο απολογισμό των 22 ασίστ, με αντάλλαγμα 14 λάθη. Τα αντίστοιχα νούμερα του Παναθηναϊκού: 17 και 17.

Στην pre-game εκπομπή που παρουσιάσαμε στο YouTube του Gazzetta πριν από το τζάμπολ, συμφωνήσαμε με τους Hoopfellas και Ιωάννη Παπαπέτρου ότι οι απουσίες του Ολυμπιακού έφεραν τον Παναθηναϊκό σε μία δύσκολη, lose-lose κατάσταση. Ακόμα και αν κέρδιζε, η νίκη απέναντι στον ελλιπή «αιώνιο» θα μετρούσε ως αυτονόητη και πάντως όχι ως θρίαμβος.

Αντιστρόφως, ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο με τη σχετική ξενοιασιά της ομάδας που είχε στο τσεπάκι το άλλοθι πιθανής αποτυχίας. Κάπως έτσι δεν ήταν τα δεδομένα και στους περυσινούς τελικούς;

Και πράγματι, ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που ξεκίνησε το ντέρμπι με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά. Το έχασε με το ξεκίνημα και το ξανάχασε στην δ’ περίοδο, όταν το είχε φέρει στα μέτρα του. Πλέον, η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες μας είναι τρεις νίκες, τέσσερις εάν συνυπολογιστεί το πλεονέκτημα των «κόκκινων» σε πιθανή ισοβαθμία.

Παρά την ευνοϊκή συγκυρία (με τις ήττες των ομάδων που βρίσκονται πάνω από το κεφάλι του), ο Παναθηναϊκός παραμένει μακριά από την εξάδα και με ομάδες της δεύτερης σελίδας να γαυγίζουν στα πόδια του. Ο Ολυμπιακός, πάλι, συνεχίζει την υψηλή πτήση και αφήνει πίσω του το στραπάτσο της Κρήτης.

Την επόμενη εβδομάδα, όμως, πάει για τριήμερο «αλοζανφάν» σε Παρίσι και Μόντε Κάρλο, ενώ το «τριφύλλι» φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις. Απομένει να δούμε πόσο θα κρατήσουν οι μετασεισμοί και στα δύο στρατόπεδα. Το προηγούμενο ευρωπαϊκό ντέρμπι άφησε το αποτύπωμά του για εβδομάδες ολόκληρες.

Τώρα που ολοκληρώσατε την ανάγνωση αυτού του σύντομου πονήματος, κοπιάστε στο στούντιο του Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε για να ξεζουμίσουμε το ντέρμπι μαζί μερ τον Ιωάννη Παπαπέτρου,ι τον Hoopfellas και τους συνήθεις υπόπτους. Για να μη ψάχνετε, αρκεί ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.