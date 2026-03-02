O αη-Βασίλης φορούσε μπλε

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πλέκει το εγκώμιο του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος κρατάει ανέπαφο στα δάχτυλά του το εισιτήριο της Εθνικής για το Μουντομπάσκετ.

Δεν ξέρω αν ο Τολιόπουλος είναι παίκτης Euroleague, σίγουρα όμως είναι παίκτης Εθνικής. Aποκάλυψη στο Προολυμπιακό τουρνουά του 2024, εκπληκτικός στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίκτης κλειδί στην πορεία προς την κατάκτηση του ευρωπαϊκού μεταλλίου, μπροστάρης απόψε που η «επίσημη αγαπημένη» χρειαζόταν απεγνωσμένα ένα στήριγμα για να ορθοποδήσει και να ξαναδεί καθαρά τον ορίζοντα προς τον ταραγμένο Περσικό Κόλπο: 27 πόντοι, 7 τρίποντα, 10 ασίστ, 0 λάθη.

Τις προηγούμενες φορές είχε στο πλευρό του τον Γιάννη, στη δύσωατη Ποντγκόριτσα όμως ήταν αυτός ο ηγέτης. Φτάσαμε να λέμε, ότι στις κακές βραδιές του Τολιόπουλου, όπως τις προάλλες στα Λιόσια, η Εθνική παθαίνει απώλεια στήριξης. «Μη τη δίνεις σε κανέναν, τελείωνε τις φάσεις μόνος σου», φάνηκε να του λέει στην τελική ευθεία του αγώνα ο …άλλος Βασίλης, που φορούσε και αυτός το νούμερο «7» όταν οι δυό τους υπήρξαν συμπαίκτες.

Εφ’ όσον η Εθνική μας σφραγίσει δίχως άγχος το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ, στο τέλος αυτής της πορείας που έχει ακόμη οκτώ σταθμούς πριν το νήμα, θα το χρωστάει εν πολλοίς στο παλικαράκι που περιμένει τα δικά της παιχνίδια για να ξεμπουκώσει, στον αη Βασίλη που μεταμορφώνεται όταν φοράει μπλε. Ή μήπως δεν είναι έτσι;

Η Εuroleague μπορεί να μην έχει Γιοβάνοβιτς, Πόποβιτς και Νίνταμ, αλλά ο Τολιόπουλος τα κατάφερε μια χαρά και όταν αντάμωσε με αστέρες του ΝΒΑ. Στα θύματά τους και στα παρ’ ολίγον θύματά της την προηγούμενη διετία συγκαταλέγονται η Σλοβενία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Κροατία, σταματώ εδώ γιατί είδα ξαφνικά μπροστά μου το όνομα του MVP Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο Τολιόπουλος δεν ήταν φυσικά μόνος του στο Μαυροβούνιο. Η ομάδα φαίνεεται ότι ανασυγκροτήθηκε και δούλεψε καλά στο τριήμερο που ακολούθησε το στραπάτσο των Λιοσίων, διόρθωσε τα λάθη της, καμουφλάρισε τις περισσότερες από τις αδυναμίες της και πήρε αρκετά από πολλούς.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο καθάρισε φάσεις στη στρατόσφαιρα όπου ήταν αδύνατο να τον ακολουθήσουν οι Μαυροβούνιοι, ο Δημήτρης Μωραΐτης έδωσε ανάσες με το μακρινό σουτ στην ομάδα που πληγώθηκε από αυτό, ο Ντίνος Μήτογλου ίδρωσε πολύ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ξαναθυμήθηκε και αυτός το μπάσκετ, ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ βρήκε αυτοπεποίθηση στην τελική ευθεία, οι περισσότεροι ήταν καλοί, όλοι ανεξαιρέτως σκόραραν, όλοι ανεξαιρέτως προστάτευσαν τη μπάλα (9 λάθη).

Το αμυντικό αποτέλεσμα ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό της Παρασκευής, 65 πόντοι, αλλά το μακρινό σουτ έδωσε στην ομάδα σιγουριά και αισιοδοξία. Μόνο η τρίτη περίοδος, με τα 1/10 τρίποντα και τα χαμένα ριιμπάουντ,πήγε να κάνει ζημιά. Στο ξεκίνημα της τέταρτης, με αφετηρία το 53-57, η ελληνική άμυνα σκέπασε το καλάθι της επί 4,5 λεπτά.

Κάπως έτσι, η ελληνική ομάδα έβαλε πλώρη για το 5-1, το οποίο ωστόσο θα κληθεί να σφραγίσει Ιούλιο μήνα. Ναι, σωστά διαβάσατε, Ιούλιο, με δύο αναμετρήσεις θερινής νυκτός, απέναντι στην Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα του Ομίλου είναι βολικό, αλλά στην πορεία των προκριματικών θα εμφανιστούν στο προσκήνιο οι Ισπανοί, οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί.

Η Εθνική θα προσπαθήσει να βάλει από κάτω τουλάχιστον έναν από τους τρεις που προαναφέρθηκαν για να πάει στο Κατάρ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι και πάλι εκεί, στις επάλξεις, σίγουρος για τον εαυτό του και για την αξία του, με το δάχτυλο ακουμπισμένο στη σκανδάλη. Μέχρι το καλοκαίρι του 2024, μετρούσε στα 28 του ακριβώς 5 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μαζί με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τους συνήθεις υπόπτους το μεσημέρι της Τρίτης στις 16.15, στο Gazz Floor , για Εθνική, Εuroleague και ό,τι άλλο κινείται. H αγαπημένη σας εκπομπή θα ανοίξει την αυλαία του ντέρμπι που έρχεται την Πέμπτη την ίδια ώρα και φυσικά θα βρίσκεται μαζί σας το βράδυ της Παρασκευής, με τη λήξη του αγώνα του Φαλήρου. Στο μεταξύ ρίξτε και μια ματιά στο Old School , που δεν έλειψε ποτέ από κοντά σας.

