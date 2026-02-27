Ο Σεπτέμβρης κείται μακράν

Ο Νίκος Παπαδογιάννης υπενθυμίζει ότι η Εθνική του Σεπτέμβρη και η Εθνική του Φλεβάρη είναι δύο εντελώς διαφορετικοί πλανήτες.

Tώρα που σβήνουν τα φώτα στα Λιόσια, επιτρέψτε μου να σας πάω μέχρι τη Ρίγα. Όχι βέβαια για να πανηγυρίσουμε αναδρομικά το βάθρο, αλλά για να δούμε καθαρά το δάσος, ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση ώστε να μη τρακάρουμε στο πρώτο δέντρο.

Η κατάκτηση του μεταλλίου, από μία Εθνική που είχε στις τάξεις της έναν σούπερ σταρ, δύο 35άρηδες αρχηγούς και μία σειρά από ρολίστες που έπαιζαν από ποτέ έως σπάνια στις ομάδες τους ήταν εποποιία. Ακόμα και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μόλις τότε έβγαινε από τη χειμερία νάρκη.

Προσπαθώ να πω, ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην πέφτουμε από τα σύννεφα όταν αυτά φέρνουν μπόρα. Η χωρίς Γιάννη Εθνική του χειμώνα βρίσκεται πιο κοντά στο ανερμάτιστο και δίχως καύσιμα σύνολο που ηττήθηκε από το αδύναμο Μαυροβούνιο στα Λιόσια (και που πιθανότατα θα πάρει ρεβάνς τη Δευτέρα στην Ποντγκόριτσα, αφού μεσολαβεί χρήσιμο τριήμερο ανασυγκρότησης) παρά στην ομαδάρα του Ευρωμπάσκετ.

Η τριταθλήτρια Ευρώπης είχε αν μη τι άλλο δύο μήνες δουλειάς και συσπείρωσης στα πόδια της. Δεν χρειάστηκε να ψάχνει παίκτες στα αζήτητα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ούτε να αναζητάει ανοιχτό βενζινάδικο νυχτιάτικα στην Αττική Οδό για να γεμίσει το άδειο ρεζερβουάρ της.

Ο Τολιόπουλος του Σεπτέμβρη και ο Τολιόπουλος που ανέλαβε το κρίσιμο σουτ τον Φλεβάρη είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το ίδιο και ο μπλε Λαρεντζάκης με τον κόκκινο Λαρεντζάκη. Αλαλιασμένο από τις πρόσφατες δοκιμασίες του στο Μόντε Κάρλο, ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε ούτε ιδέες ούτε έμπνευση ούτε το βλέμμα του τίγρη.

Ο κυνικός θα πει ότι παίκτες παραγκωνισμένοι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δικαίωσαν απόψε τον Άταμαν και τον Μπαρτζώκα, αλλά οι κυνικοί σπανίως έχουν δίκιο όταν συζητάμε για την Εθνική ομάδα.

Ο μοναδικός που διακρίθηκε, άλλωστε, ήταν ο κάπτεν Κώστας Παπανικολάου. Το δικό του (άστοχο) σουτ στο τελευταίο λεπτό, με το σκορ ισόπαλο (65-65) θα μπορούσε να τραβήξει την Εθνική μακριά από τη στενωπό. Και ήταν ίσως το …λιγότερο τούβλο από τα αμέτρητα τούβλα που εκτόξευσαν απόψε οι διεθνείς μας.

Η ακεφιά και το αδειανό ντεπόζιτο καθρεφτίστηκαν όχι μόνο στα τρίποντα (6/34), αλλά και στον αρνητικό απολογισμό των ριμπάουντ (31-44), καθώς και στη χλιαρή άμυνα του πρώτου ημιχρόνου. Οι Μαυροβούνιοι, που δεν πίστευαν στην τύχη τους, έβαλαν για πλάκα 40 πόντους πριν από την ανάπαυλα και χρειάστηκαν μόνο ένα λεπτό συζήτησης στο 65-63 για να καταστρώσουν σχέδιο νίκης στην οικονομική συσκευασία των δύο φάσεων.

Η ελληνική άμυνα έχασε τα αυγά και τα πασχάλια στην τελική ευθεία, όπου δέχθηκε ένα κάρφωμα και ένα λέι-απ. Και τελικά ηττήθηκε γηπεδούχος από το ίδιο Μαυροβούνιο που γνώρισε συντριβή εντός έδρας από την Πορτογαλία. Η ευνοϊκή κλήρωση των Ομίλων παραμένει πολύτιμος σύμμαχος στον δρόμο προς τη Ντόχα, αλλά ο ορίζοντας δεν είναι πλέον ανέφελος.

Η αποψινή ήττα μπορεί να αποδειχθεί οδυνηρή στη συνολική οικονομία των προκριματικών, αφού η Εθνική μας καλείται να τερματίσει στην πρώτη τριάδα ενός γκρουπ ομάδων στις οποίες (εκτός του Μαυροβουνίου και της Πορτογαλίας) θα προστεθούν το φθινόπωρο τρεις από τις Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, Δανία. Με όλα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης να μεταφέρονται μέχρι το τέλος.

Εάν τη διαφορά απόψε την έκανε ο αγωνιστικός ρυθμός στον οποίο βρίσκονταν οι περισσότεροι παίκτες του Μαυροβουνίου, χαμηλλού επιπέδου αλλά με χειμωνιάτικα χιλιόμετρα στα πόδια τους, οι εκστρατείες στην Ποντγκόριτσα, στην Τιφλίδα και στη …Ρίγα (την οποία χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ουκρανοί) απειλούν να φέρουν εξίσου χαμηλά βαρομετρικά.

Ναι, στη Ρίγα. Ίσως είναι γραφτό να ξαναγυρίσει η Εθνική εκεί για το πρώτο κρίσιμο ματς της επόμενης ημέρας. Θα είναι όμως τεράστια ήττα για όλους, εάν χρειαστεί να φορέσει τα μπλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.

