Ο Ματίας Λεσόρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση, με τους φίλους των «πρασίνων» να τον υποδέχονται με ζεστό χειροκρότημα.

Ο Γάλλος σέντερ μετρούσε τόσο καιρό αντίστροφα για την μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Και ετοιμάζεται να γίνει πράξη! περίπου 45 λεπτά πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Ματίας Λεσόρ έκανε την εμφάνισή του στο Glass Floor του «Telekom Center Athens» και χειροκροτήθηκε από τους λιγοστούς φίλους της ομάδας που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Λιγοστοί λόγω της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπέτις.

Ύστερα από 450 ημέρες από τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς με την Μπασκόνια στις 17 Δεκεμβρίου 2024, πλέον είναι έτοιμος να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στην ομάδα του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από το ζέσταμα του Λεσόρ