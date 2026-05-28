Μπούτσκος για Παναθηναϊκό: «Κοιτάς απέναντι και βλέπεις μια συμμορία από MVP»

Ο Παντελής Μπούτσκος παραχώρησε δηλώσεις στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ αποθεώνοντας την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να βάζουν δύσκολα στους γηπεδούχους από νωρίς έχοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο (45-50).

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, μίλησε στην ανάπαυλα χαρακτηρίζοντας την ομάδα του Εργκίν Άταμαν ως «συμμορία από MVP», ενώ παράλληλα εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε

«Σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια στο πρώτο μέρος, αλλά περιμένουμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Κοιτάς απέναντι και είναι μία συμμορία από MVP. Δύο λεπτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα μομέντουμ.

Εμείς με τη συνοχή μας πρέπει να κάνουμε υπομονή. Να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που πρέπει για να μείνουμε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος του αγώνα».