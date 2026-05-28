Τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν για τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Ματίας Λεσόρ, τον περασμένο Φεβρουάριο, στη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, στο κλειστό στα Δύο Αοράκια, όπως αναφέρει το cretalive.

Τρία από αυτά τα πρόσωπα, που εμπλέκονται στο περιστατικό με θύμα τον σέντερ των «πράσινων», είναι από το Ηράκλειο. Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε πριν από δύο εβδομάδες, από την Ασφάλεια Ηρακλείου στην Εισαγγελία Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα και σε προσαγωγές.