ΚΑΕ Ολυμπιακός: «101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους!»
Ο Ολυμπιακός κλείνει 101 χρόνια ζωής με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη να μιλά για την αγάπη του για τον σύλλογο. Από τις ευχές δεν θα μπορούσε να λείψει και η μπασκετική ομάδα των Πειραιωτών που έστειλε το μήνυμα της μέσω των social media.
«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», έγραψε μια μέρα πριν το εκτός έδρας ματς της Euroleague κόντρα στην Παρί στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.
Δείτε την ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ
101 χρόνια Θρύλος! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 10, 2026
⁰101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! 🔥
Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας! 🙌🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/lGgFqf9BzU
