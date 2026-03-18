Γουόρντ: «Φουρνιέ και Βεζένκοβ δεν είναι καθόλου εγωιστές και οι Θεοί του μπάσκετ τους το επέστρεψαν»

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρ και το παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2/2 στην άτυπη διπλή εβδομάδα που διανύει και επόμενος αντίπαλος μετά την Φενέρ, είναι η Μπασκόνια, με τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στους Βάσκους, να μιλά για το ματς της 32ης αγωνιστικής και να αποθεώνει τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ.

Χθες βράδυ ο Φουρνιέ σκόραρε 36, ο Σάσα 24 και ο Ολυμπιακός καταφέρνει σε κάθε παιχνίδι να έχει έναν επιπλέον πρωταγωνιστή. Είναι υπεύθυνο το Bartzokas Ball για την παραγωγή τέτοιων αριθμών;

«Ναι, αυτό είναι που κάνει αυτόν τον άνθρωπο τόσο καλό. Με την επίθεσή του και με την φιλοσοφία της έξτρα πάσας, είναι σίγουρο ότι οι Θεοί του μπάσκετ θα σου ανταποδώσουν το γεγονός ότι δεν είσαι εγωιστής. Αυτοί οι δύο τύποι, αλλά και όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου εγωιστές και οι Θεοί του μπάσκετ τους το επέστρεψαν χθες. Όταν παίζουν με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να χάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι τους ακολουθήσαμε».

Κόντρα στην Μπασκόνια έκανες το ντεμπούτο σου στην EuroLeague. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει για εσένα από τότε;

«Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζω να μαθαίνω από και μεγαλώνω και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάνω και κάτω σε όλη αυτήν την διαδρομή, όμως όλοι μαθαίνουμε από αυτά».

Κάνε μου ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Πώς πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι;

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στις καλές εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ώστε να έχουμε πλεονέκτημα στα playoffs. Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».

Τα Χριστούγεννα έλεγες ότι πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε το «Είσαι στο μυαλό». Χθες σε είδα να το σιγοτραγουδάς. Είσαι σε καλό δρόμο;

«Δεν το ξέρω ακόμα όλο, αλλά το μέρος που είναι εύκολο το έχω μάθει. Είναι κάποιες λέξεις που με δυσκολεύουν, αλλά θα το βρω».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο εν όψει του αγώνα με την Μπασκόνια;

«Σας ευχαριστούμε που έρχεστε στο γήπεδο, ελπίζω να είναι ξανά sold-out ο αγώνας. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά τα δίνουμε όλα για τον Ολυμπιακό και για εσάς».