Παρί - Ολυμπιακός: Σιγά μην κουρευτεί ο Ιφί - Κανονικά με την αφάνα του!
Ο Γάλλος γκαρντ προκάλεσε... σοκ το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) καθώς «ανέβασε» μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν να έχει ένα τελείως διαφορετικό look.
Και αμέσως άπαντες αναρωτήθηκαν: Πράγματι κουρεύτηκε ο Ναντίρ Ιφί ή μήπως ήταν A.I. η συγκεκριμένη φωτογραφία. Μοναδικός τρόπος για να γινόταν η αποκάλυψη της αλήθειας ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Παρίσι.
Και οι όποιες απορίες λύθηκαν μονομιάς καθώς εμφανίστηκε.. κανονικά με την πλούσια αφάνα του, βάζοντας τέλος στην κουβέντα που είχε δημιουργηθεί για την... κόμμωσή του.
Κανονικό... τρολάρισμα από τον παίκτη της Παρί!
