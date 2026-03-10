Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε για την παιδική του ηλικία και τον αγαπημένο του παίκτη.

Νέα εποχή για την ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι καλωσόρισαν τον κόσμο τους στο ανανεωμένο site της ομάδας, στη μέρα που γιορτάζουν 101 χρόνια της ιστορίας τους. Το νέο site αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, τιμώντας παράλληλα την πλούσια ιστορία του συλλόγου που συνεχίζει να γράφεται.

Στην ιστοσελίδα των Πειραιωτών φιλοξενήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς που μίλησε μεταξύ άλλων για την εποχή που ήταν 10 ετών, για τον αγαπημένο του παίκτη τότε, αλλά και για το τι έβλεπε στην τηλεόραση.

Αναλυτικά

Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, τότε που οι παίκτες του Θρύλου βρίσκονταν στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Τι έκαναν τότε και πώς περνούσαν την παιδική τους ηλικία; Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γυρίζει μέσω του ανανεωμένου olympiacosbc.gr 18 έτη πίσω, στο Κονέκτικατ των παιδικών του χρόνων.

10 χρονών ζούσα... «στο Κονέκτικατ». Έμενα μαζί με... τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Θυμάμαι να παίζω στη γειτονιά και να πηγαίνω σχολείο. Πέρναγα πολύ ωραία και μου άρεσε η παιδική μου ηλικία».



Τα κατοικίδια που είχα τότε... «δεν είχα ακόμη κατοικίδια. Το πρώτο μου κατοικίδιο ήταν ένας σκύλος. Ήταν ένα γαλλικό μπουλντόγκ και ήμασταν μαζί όσο ήμουν στην Ιταλία».



Το πρόσωπο που έχω ακόμα στη ζωή μου από τότε είναι... «η μητέρα μου».



Ο κόσμος με φώναζε... «Ty. Είναι cool και με συνοδεύει μέχρι σήμερα».



Όσον αφορά τα αθλήματα... «Έπαιζα μπάσκετ, αλλά ακόμα ήμουν κυρίως παίκτης American Football. Έπαιζα ως defensive end και Wide Receiver. Το μπάσκετ μπήκε πιο έντονα στην ζωή μου στο λύκειο».



Ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν... «ο ΛεΜπρόν Τζέιμς».



Το αγαπημένο μου πρόγραμμα στην τηλεόραση ήταν... «το Sweet Life of Zack and Cody».



Για πρωινό έτρωγα... «νορμάλ πράγματα. Αυγά, μπέικον και pancakes».



Πήγαινα διακοπές... «Οι διακοπές που θυμάμαι περισσότερο από όλες ήταν στην Τζαμάικα και στην Disney, που πήγαινα με τη μητέρα μου».



Στο πορτοφόλι μου είχα... «Τίποτα απολύτως».



Πήγαινα για ύπνο... «Πήγαινα στο κρεβάτι μου γύρω στις 10, αλλά δεν είχα ύπνο καθόλου όσο ήμουν παιδί».



Αυτό που λάτρευα να κάνω στην ηλικία των 10 ήταν... «Να παίζω μπάσκετ και football με τους φίλους μου στον δρόμο και όταν γυρνούσα να παίζω videogames».



Το πράγμα που έκανα και τρέλαινε την μητέρα μου ήταν: «Τρελαινόταν με τα πάντα (γέλια)».



Ο άνθρωπος που αντέγραφα ήταν... «Κανείς, προσπαθούσα από πάντα να είμαι ο εαυτός μου».



Το αγαπημένο μου μέρος στη γη ήταν... «Το δωμάτιό μου. Μπορούσα να παίζω τα videogames μου».