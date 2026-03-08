Ολυμπιακός: Βεζένκοβ και Μόρις πάνε Γαλλία
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ματς με τον ΠΑΟΚ και επικεντρώνεται στην EuroLeague, όπου έχει το ταξίδι στη Γαλλία.
Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τις Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00), έχοντας στην αποστολή τους Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις.
Οι Βεζένκοβ και Μόρις θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη αποστολή στη Γαλλία, όμως δεν είναι βέβαιη ακόμη η συμμετοχή τους στα ματς. Πάντως και οι δύο είναι καλύτερα, προπονούνται σε πιο έντονους ρυθμούς και η επιστροφή τους πλησιάζει.
Αντίθετα, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη εάν θα ταξιδέψει και ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος δύσκολα θα είναι έτοιμος για να μπει στο αεροπλάνο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.