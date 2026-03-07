Μονακό: Χάνει τον Μίροτιτς από έξι εβδομάδες έως τέσσερις μήνες
Σοκ έχει προκαλέσει στη Μονακό το πρόβλημα τραυματισμού του Νίκολα Μίροτιτς.
Συγκεκριμένα ο Μαυροβούνιος ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα και κινδυνεύει να χάσει τη σεζόν, ενώ θα παραμείνει στα «πιτς» σίγουρα για έξι εβδομάδες.
Ο 35χρονος φόργουρντ προς το παρών θα αντιμετωπίσει με ξεκούραση τον τραυματισμό του, όμως ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και για χειρουργική επέμβαση, κάτι που σημαίνει αν γίνει θα μείνει εκτός έως τέσσερις μήνες.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 10.9 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε 28 αναμετρήσεις στην EuroLegaue.
Spala knjiga na 10 slova: Monako u velikim problemima, Mirotića čeka duža pauzahttps://t.co/4n9LqMjh34— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) March 7, 2026
