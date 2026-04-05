Η Μονακό αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα με τον τραυματισμό του Νεμάνια Νέντοβιτς, ενώ ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να επιστρέψει στη δράση εν όψει «διαβολοβδομάδας».

Η Μονακό μπαίνει στην πιο απαιτητική καμπή της σεζόν με νέα προβλήματα, καθώς θα στερηθεί για περίπου έναν μήνα τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ αποχώρησε για το Βελιγράδι, προκειμένου να ακολουθήσει τη διαδικασία αποθεραπείας, αφήνοντας ένα ακόμη κενό στην ήδη επιβαρυμένη περιφέρεια της ομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «BeBasket».

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και θετική είδηση για τους Μονεγάσκους, αφού ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε από τις ΗΠΑ, όπου είχε μεταβεί με άδεια της ομάδας μετά τον τραυματισμό του στον δικέφαλο. Ο Αμερικανός δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα, ωστόσο βρίσκεται πλέον σε τροχιά επιστροφής και εκτιμάται πως θα επανεμφανιστεί στο παρκέ μέσα στην «διαβολοβδομάδα» εβδομάδα της EuroLeague.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν σταματούν εκεί για τη Μονακό, η οποία καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα περιορισμένο ροτέισον. Με τον Νέντοβιτς εκτός και τον Ντάνιελ Τάις να απουσιάζει για προσωπικούς λόγους, η ομάδα διαθέτει άμεσα μόλις οκτώ παίκτες, κάτι που την αναγκάζει να κινηθεί για την απόκτηση προσωρινού αντικαταστάτη.

Ο Νέντοβιτς, που φέτος είχε 8,4 πόντους και 2,7 ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα και 6,5 πόντους στην EuroLeague, αφήνει σημαντικό κενό στην περιφέρεια, σε μια περίοδο όπου υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη και Γαλλία.