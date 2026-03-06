Ο Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησης στο x ζήτησε συγγνώμη από τον Έλι Οκόμπο για τη συμπεριφορά του και το περιστατικό που είχε μαζί του.

Μετά το... θερμό επεισόδιο του Μάικ Τζέιμς με τον Έλι Οκόμπο αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τη Μονακό, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ζήτησε συγγνώμη από τον συμπαίκτη του.

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στο x ο Αμερικανός απολογήθηκε στον Γάλλο γκαρντ για το σπρώξιμο που του έκανε με το που έληξε η αναμέτρηση, αναφέροντας πως έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για το πώς χειρίστηκα το τέλος του παιχνιδιού χθες. Στον αδερφό μου, ο Έλι και η οικογένεια Οκόμπο, ζητώ συγγνώμη. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το χειριστώ διαφορετικά και να αφήσω τα συναισθήματά μου να πάρουν το καλύτερο από μένα».