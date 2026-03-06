Τζέιμς για το επεισόδιο με τον Οκόμπο: «Ζητώ συγγνώμη, είναι ντροπιαστικό»
Μετά το... θερμό επεισόδιο του Μάικ Τζέιμς με τον Έλι Οκόμπο αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τη Μονακό, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ζήτησε συγγνώμη από τον συμπαίκτη του.
Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στο x ο Αμερικανός απολογήθηκε στον Γάλλο γκαρντ για το σπρώξιμο που του έκανε με το που έληξε η αναμέτρηση, αναφέροντας πως έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση.
Αναλυτικά όσα αναφέρει:
«Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για το πώς χειρίστηκα το τέλος του παιχνιδιού χθες. Στον αδερφό μου, ο Έλι και η οικογένεια Οκόμπο, ζητώ συγγνώμη. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το χειριστώ διαφορετικά και να αφήσω τα συναισθήματά μου να πάρουν το καλύτερο από μένα».
So this is my public apology for how i handled the end of the game yesterday. To my brother Elie and the Okobo family i apologize. It’s embarrassing for us all and i definitely should have handled it differently and let my emotions get the best of me.— Mike James (@TheNatural_05) March 6, 2026
