EuroLeague: Ο Ανγκόλα MVP της 30ης αγωνιστικής!
Η Βιλερμπάν πέτυχε την 8η νίκη της στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στην EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με τον Μπράιαν Ανγκόλα να αναδεικνύεται MVP της 30ης αγωνιστικής.
Συγκεκριμένα ο Κολομβιανός γκαρντ σημείωσε 26 πόντους (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και... οδήγησε τη γαλλική ομάδα προς τη νίκη.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει 17.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.6 ριμπάουντ σε έξι αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Only his seventh EuroLeague game and he is the MVP of the Round winner 👏@Bangola11 with a career-high night in points as he helped @LDLCASVEL get the W in Istanbul!— EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2026
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/FIzLWRCeej
