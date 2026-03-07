Ο Μπράιαν Ανγκόλα της Βιλερμπάν αναδείχθηκε MVP για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Η Βιλερμπάν πέτυχε την 8η νίκη της στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στην EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με τον Μπράιαν Ανγκόλα να αναδεικνύεται MVP της 30ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα ο Κολομβιανός γκαρντ σημείωσε 26 πόντους (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και... οδήγησε τη γαλλική ομάδα προς τη νίκη.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει 17.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.6 ριμπάουντ σε έξι αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.