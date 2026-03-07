Ο Ολυμπιακός ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Μπάμπη Κωστούλα, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Μια σπουδαία βραδιά έζησε ο οργανισμός του Ολυμπιακού το βράδυ της Παρασκευής (6/3), επικρατώντας με 86-80 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρά τις σημαντικές απουσίες των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, κατόρθωσε να πάρει την 11η διαδοχική νίκη επί του μεγάλου αντιπάλου σε επίπεδο Ευρώπης, φτάνοντας παράλληλα τις 19 νίκες στο φετινό θεσμό.

Στο γήπεδο βρέθηκαν αρκετές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Μπάμπης Κωστούλας, που μίλησε στην κάμερα του Gazzetta. Ο Έλληνας στράικερ δεν γίνεται να ξεχάσει την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους», και σε κάθε ευκαιρία βρίσκεται στο πλάι της ομάδας μέσω της οποίας κατόρθωσε να βρεθεί στην Premier League και την Μπράιτον.

Φυσικά, δεν έχασε την ευκαιρία μετά το φινάλε του ματς να βρεθεί στα αποδυτήρια και να φωτογραφηθεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία με τη λεζάντα:

«Οι δεσμοί με τον Θρύλο δεν σβήνουν ποτέ.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον και πρώην ερυθρόλευκος, Χαράλαμπος Κωστούλας, βρέθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και είχε θερμή συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα».