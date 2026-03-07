Ολυμπιακός: Επίθεση στο πούλμαν μετά το ματς με Παναθηναϊκό
Επίθεση δέχθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού κατά την αναχώρησή της από το κλειστό της Λεωφόρου, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών.
Όπως φαίνεται από το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το πούλμαν της αποστολής, έγινε επίθεση στο όχημα που μετέφερε τις παίκτριες του Ολυμπιακού και το επιτελείο, από ομάδα κουκουλοφόρων, οι οποίοι έκαναν ρίψη αντικειμένων και χειρονομίες.
Η αστυνομία με τη σειρά της έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να τους απομακρύνει και να δώσει τέλος στο συμβάν.
