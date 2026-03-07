Ο Κόρι Τζόσεφ αποτέλεσε έναν... άσσο στο μανίκι του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Γκαρντ του Ολυμπιακού να κάνει 7 ρεκόρ καριέρας στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν κομβικός στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Καναδό να έρχεται από τον πάγκο και να κάνει μεγάλη ζημιά στην άμυνα των Πρασίνων.

Μάλιστα ο Κόρι Τζόσεφ έσπασε… 7 ρεκόρ καριέρας στη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, κάνοντας την καλύτερή του εμφάνιση μέχρι τώρα στην EuroLeague και τον Ολυμπιακό.

Πόντοι (19π.), PIR (14), ριμπάουντ (4), κλεψίματα (2), εύστοχα δίποντα (2), εύστοχες βολές (3) και χρόνος συμμετοχής (18:20) ήταν οι τομείς του παιχνιδιού όπου έλαμψε ο Κόρι Τζόσεφ.

Και όλα αυτά σε ένα παιχνίδι όπου ο Τόμας Γουόκαπ και ο Μόντε Μόρις απουσίαζαν, γεγονός που άφησε τον Ολυμπιακό με μόνο τους Φρανκ Νιλικίνα και Κόρι Τζόσεφ στο «1». Παρόλα αυτά… ήταν αρκετοί και οι δύο, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος και κυρίως με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησαν στο ντέρμπι.