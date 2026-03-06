Ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα συνεχίσει στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς έχει υποστεί διάσειση.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι και τους «πράσινους» να δείχνουν αδύναμοι να αντιδράσουν.

Ο Εργκίν Άταμαν, ωστόσο είχε να διαχειριστεί ένα νέο πρόβλημα, καθώς ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα συνεχίσει στον αγώνα μιας και έχει υποστεί διάσειση και ζαλίζεται αρκετά.

Είναι στο ιατρείο του Σταδίου και αν δεν νιώσει καλύτερα θα πάει νοσοκομείο, ενημέωσε χαρακτηριστικά η «πράσινη» ΚΑΕ.