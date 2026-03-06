Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Εκτός αγώνα ο Φαρίντ - Έχει υποστεί διάσειση
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι και τους «πράσινους» να δείχνουν αδύναμοι να αντιδράσουν.
Ο Εργκίν Άταμαν, ωστόσο είχε να διαχειριστεί ένα νέο πρόβλημα, καθώς ο Κένεθ Φαρίντ δεν θα συνεχίσει στον αγώνα μιας και έχει υποστεί διάσειση και ζαλίζεται αρκετά.
Είναι στο ιατρείο του Σταδίου και αν δεν νιώσει καλύτερα θα πάει νοσοκομείο, ενημέωσε χαρακτηριστικά η «πράσινη» ΚΑΕ.
