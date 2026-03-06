Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο έπεσε σε οπαδό, ζήτησε τον λόγο ο Γουόρντ!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ερνγαγκόμεθ και τον Γουορντ να έχουν μια μικρή... αψιμαχία στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης των «ερυθρολεύκων» πραγματοποίησε φάουλ στον Ισπανό φόργουορντ και στη συνέχεια τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οπαδούς των Πειραιωτών.
Μετέπειτα ο Χουάντσο σηκώθηκε και ο Γουόρντ κατευθύνθηκε προς το μέρος του, με τους δύο να έχουν ένα μικρό σπρώξιμο ο ένας με τον άλλον, 2:08 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Οι ψυχραιμότεροι τους χώρισαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
