Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ είχε μια «αψιμαχία» με τον Τάισον Γουόρντ, έπειτα από φάουλ του Αμερικανού στον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ερνγαγκόμεθ και τον Γουορντ να έχουν μια μικρή... αψιμαχία στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης των «ερυθρολεύκων» πραγματοποίησε φάουλ στον Ισπανό φόργουορντ και στη συνέχεια τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οπαδούς των Πειραιωτών.

Μετέπειτα ο Χουάντσο σηκώθηκε και ο Γουόρντ κατευθύνθηκε προς το μέρος του, με τους δύο να έχουν ένα μικρό σπρώξιμο ο ένας με τον άλλον, 2:08 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι ψυχραιμότεροι τους χώρισαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.