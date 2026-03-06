Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Χωρίς Μόρις η 12άδα του Μπαρτζώκα
Ο Μόντε Μόρις πάλεψε, όμως ούτε εκείνος θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μόρις μένει εκτός, όπως και οι Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που αφήνει τον Ολυμπιακό με μόνο δύο πλέι μέικερ στο ντέρμπι.
Συγκεκριμένα, στο «1» υπάρχουν μόνο οι Φρανκ Νιλικίνα και Κόρι Τζόσεφ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
