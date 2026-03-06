Ο Μόντε Μόρις είναι και εκείνος εκτός 12άδας, όπως οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ, με τον Ολυμπιακό να έχει δύο διαθέσιμους πλέι μέικερ στο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Μόντε Μόρις πάλεψε, όμως ούτε εκείνος θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Μόρις μένει εκτός, όπως και οι Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που αφήνει τον Ολυμπιακό με μόνο δύο πλέι μέικερ στο ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, στο «1» υπάρχουν μόνο οι Φρανκ Νιλικίνα και Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.