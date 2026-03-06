Gazz Floor by Novibet με Pre Game show για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, όλα τα νέα και σύνδεση με ΣΕΦ

Στις 19.45 το Gazz Floor θα είναι στον αέρα με Pre Game Show για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Όλα τα νέα και σύνδεση από το ΣΕΦ!

Το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός παίζεται στο γήπεδο του Gazz Floor by Novibet. Από τις 19.45 με το Pre Game Show, οι Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης από το στούντιο θα συνδεθούν με τους Ιωάννη Παπαπέτρου και Δημήτρη Κατσιώνη (Hoopfellas) για τις τελευταίες... αναλύσεις.

Από το ΣΕΦ οι Αχιλλέας Μαυροδόντης, Ευτυχία Οικονομίδου, Νίκος Ράπτης και Θοδωρής Σανιδάς θα μας μεταφέρουν όλα όσα γίνονται στο κλειστό του Νέου Φαλήρου.

Θα παίξει ο Λεσόρ; Πώς θα αντιμετωπίσει ο Μπαρτζώκας τις απουσίες των Βεζένκοβ-Γουόκαπ; Οι απαντήσεις στο Gazz Floor!