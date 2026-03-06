Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πέμπτη φορά φέτος στα τέλη Μαρτίου, με το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL να περνά στο προσκήνιο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 86-80 στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Euroleague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει αποφασιστικό βήμα για την 4άδα, ενώ οι «πράσινοι» μένουν πίσω και συγκεκριμένα στη 10η θέση.

Πλέον οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 19:00. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον αγώνα να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Πρόκειται για το πέμπτο φετινό συναπάντημα των δύο ομάδων, έπειτα από τον αγώνα του πρωταθλήματος στο Φάληρο, τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο και τα δύο ματς στη EuroLeague.

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2025/26

Stoiximan GBL - 2η αγωνιστική

EuroLeague - 19η αγωνιστική

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

EuroLeague - 30ή αγωνιστική