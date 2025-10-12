Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών... βάφτηκε ερυθρόλευκο

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ολυμπιακός... επιβίωσε στο ντέρμπι των μεγάλων απουσιών (Φουρνιέ, Ναν) και επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού, με κομβικό τον Γουόρντ και σούπερ Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Σορτς για τους «πράσινους».

Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δύο μεγάλων σταρ (Φουρνιέ, Ναν), ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βγήκε νικητής. Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Τάισον Γουόρντ ήταν αυτός που... ξεσήκωσε το ΣΕΦ για την ανατροπή στο δεύτερο μέρος, ενώ οι Μιλουτίνοφ, Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ ήταν κομβικοί. Και κάπως έτσι... σβήστηκε η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς με τα «πράσινα», ενώ εκπληκτικός ήταν και στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός εμπιστεύτηκε την μπάλα στα χέρια του Σορτς στο ξεκίνημα, με την άμυνα των «ερυθρολεύκων» προσαρμοσμένη πάνω του. Όπως αντίστοιχα και αυτήν των «πρασίνων» στον Ντόρσεϊ, που ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (7-7, 4'). Ο Ολυμπιακός είχε διάθεση να περάσει την μπάλα στους ψηλούς του, αλλά ο Μήτογλου βρήκε πέντε σερί δικούς του (14-14, 8'), για να ακολουθήσουν πέντε του Σορτς (16-19, 9').

Οι δύο δημιουργίες του Ντόρσεϊ έδωσαν ισάριθμα τρίποντα στον Ολυμπιακό από Γουόρντ και Πίτερς (24-23, 11'), αλλά ο Μήτογλου είχε βρει ρυθμό στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει διαρκώς τις απαντήσεις και τον Τολιόπουλο να γίνεται παράγοντας με 11 δικούς του πόντους, φτάνοντας έτσι στο 32-42 (15').

 

Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Πίτερς σε θέση "3", οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν, με τον Βεζένκοβ να βάζει buzzer beater, κόβοντας τη διαφορά στους 5 (43-48, 20').

Με την επιστροφή του Γουόρντ η εικόνα άλλαξε στο παρκέ. Πρώτα ο Μιλουτίνοφ και στη συνέχεια ο φόργουορντ του Ολυμπιακού... άναψαν τη σπίθα για το 52-53 (24') και το παιχνίδι επανεκκίνησε από το μηδέν. Με τον Γιούρτσεβεν σε εκείνο το σημείο να βρίσκει τελειώματα στη ρακέτα των Πειραιωτών (62-65, 29'), με τον Βεζένκοβ να απαντά βάζοντας καλάθια της κλάσης του (68-67, 30').

Σκυτάλη πήρε ο Ντόρσεϊ με τα σόλο του για το 72-67 (31'). Στην αστοχία της τελευταίας περιόδου του Παναθηναϊκού έβαλε... φρένο ο Σορτς (74-69, 34') αλλά οι «πράσινοι» κυνηγούσαν πλέον το σκορ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού κουβαλούσε την επίθεση της ομάδας του, με το 0-5 σερί να δίνει ξανά το προβάδισμα (80-81, 37'). Η απάντηση ήρθε με Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ (84-81. 39'), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει στην επόμενη κατοχή.

Ο Γουόρντ έβγαλε σπουδαία άμυνα στον Σλούκα, για να μείνει το 86-84 που είχε διαμορφώσει ο Μιλουτίνοφ, με τον Νιλικίνα να γράφει το 88-84 στα 28.7'' πριν το τέλος. Ο Σλούκας ήταν και πάλι αυτός που μείωσε σε 88-86 στα 15.2'', με τον Ντόρσεϊ ψύχραιμο στις βολές να κρίνει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Παρότι δεν είχε τον παίκτη που αποφασίζει στο φινάλε (Φουρνιέ), πήρε πολλά δημιουργικά από τον Ντόρσεϊ, ενώ βρήκε πεντάδα με αθλητικότητα που «κλείδωσε» τον Παναθηναϊκό, τον οποίο πρόδωσε η αστοχία της τελευταίας περιόδου.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τάιλερ Ντόρσεϊ με 16 πόντους (3/6 2π., 2/7 3π.), 5 ριμπάουντ αλλά και 8 ασίστ!
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Εκπληκτικός ο Γουόρντ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και πολλές βοήθειες στην άμυνα. Στους 22 ο Βεζένκοβ με 6 ριμπάουντ, σπουδαίο ματς και από Μιλουτίνοφ (12π., 5ρ.).
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν με 8 πόντους αλλά 0/6 τρίποντα και αρκετές χαμένες μάχες από τον Γουόρντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ο Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους (8/12 2π., 1/3 3π.), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι σπουδαίες προσωπικότητες των παικτών των δύο ομάδων που βγήκαν στο παρκέ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Χάθηκαν οι άμυνες σε ένα σημείο του παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος, αλλά είναι και απότοκο του αστείρευτου ταλέντου των παικτών.

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: G. Bartzokas | Asst: C. Pappas, G. BozikasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-Index
#Players
1F. Ntilikina *17:4373/837%2/540%1/333%0/00%2020010325
3T. Ward *30:39124/850%2/366%2/540%2/2100%05551013918
14S. Vezenkov *33:052210/1471%9/9100%1/520%1/250%156230021122
22T. Dorsey *36:55165/1338%3/650%2/728%4/4100%05580002-121
33N. Milutinov *22:31123/560%3/560%0/00%6/875%145201161417
5G. Larentzakis03:5900/00%0/00%0/00%0/00%0001000151
9S. Lee22:1763/837%3/475%0/40%0/00%0334201326
16K. Papanikolaou (C)05:2231/250%0/00%1/250%0/00%00001000-101
21O. Netzipoglou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25A. Peters09:6062/366%1/250%1/1100%1/1100%11210101-29
37K. Antetokounmpo00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
45D. Hall17:2962/366%2/366%0/00%2/540%22401001-105
Team/Coaches23510
TOTAL2009033/6451%25/3767%8/2729%16/2272%928372393216109

Panathinaikos BC AKTORFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: H. Ataman Assistant: S. Kamperidis, C. SerelisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-INDEX
0T. Shorts *27:04199/1560%8/1266%1/333%0/00%05510014-1222
6C. Osman *26:5983/933%3/3100%0/60%2/2100%02220103-77
8R. Holmes *10:5221/1100%1/1100%0/00%0/00%0000100323
22J. Grant *19:1721/520%1/425%0/10%0/00%0111000300
41J. Hernangomez *35:30134/944%2/450%2/540%3/475%18911113-218
5P. Kalaitzakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10K. Sloukas (C)20:44103/650%2/450%1/250%3/3100%0114300349
17N. Rogavopoulos11:3500/20%0/00%0/20%0/00%00030101-22
20A. Samontourov3:1700/00%0/00%0/00%0/00%0000000020
27V. Toliopoulos15:41145/862%1/1100%4/757%0/00%01120001114
44K. Mitoglou16:41104/850%3/560%1/333%1/250%14500002-1110
77O. Yurtseven12:2284/4100%4/4100%0/00%0/00%21300102512
Team / Coaches11200
TOTAL2008634/6750%25/3865%9/2931%9/1181%52429185512399
@Photo credits: eurokinissi
     

