Ο Ολυμπιακός... επιβίωσε στο ντέρμπι των μεγάλων απουσιών (Φουρνιέ, Ναν) και επικράτησε με 90-86 του Παναθηναϊκού, με κομβικό τον Γουόρντ και σούπερ Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Σορτς για τους «πράσινους».

Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δύο μεγάλων σταρ (Φουρνιέ, Ναν), ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βγήκε νικητής. Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το -12 του πρώτου μέρους και επικράτησαν με 90-86, κάνοντας σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Τάισον Γουόρντ ήταν αυτός που... ξεσήκωσε το ΣΕΦ για την ανατροπή στο δεύτερο μέρος, ενώ οι Μιλουτίνοφ, Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ ήταν κομβικοί. Και κάπως έτσι... σβήστηκε η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς με τα «πράσινα», ενώ εκπληκτικός ήταν και στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός εμπιστεύτηκε την μπάλα στα χέρια του Σορτς στο ξεκίνημα, με την άμυνα των «ερυθρολεύκων» προσαρμοσμένη πάνω του. Όπως αντίστοιχα και αυτήν των «πρασίνων» στον Ντόρσεϊ, που ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (7-7, 4'). Ο Ολυμπιακός είχε διάθεση να περάσει την μπάλα στους ψηλούς του, αλλά ο Μήτογλου βρήκε πέντε σερί δικούς του (14-14, 8'), για να ακολουθήσουν πέντε του Σορτς (16-19, 9').

Οι δύο δημιουργίες του Ντόρσεϊ έδωσαν ισάριθμα τρίποντα στον Ολυμπιακό από Γουόρντ και Πίτερς (24-23, 11'), αλλά ο Μήτογλου είχε βρει ρυθμό στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει διαρκώς τις απαντήσεις και τον Τολιόπουλο να γίνεται παράγοντας με 11 δικούς του πόντους, φτάνοντας έτσι στο 32-42 (15').

Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Πίτερς σε θέση "3", οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν, με τον Βεζένκοβ να βάζει buzzer beater, κόβοντας τη διαφορά στους 5 (43-48, 20').

Με την επιστροφή του Γουόρντ η εικόνα άλλαξε στο παρκέ. Πρώτα ο Μιλουτίνοφ και στη συνέχεια ο φόργουορντ του Ολυμπιακού... άναψαν τη σπίθα για το 52-53 (24') και το παιχνίδι επανεκκίνησε από το μηδέν. Με τον Γιούρτσεβεν σε εκείνο το σημείο να βρίσκει τελειώματα στη ρακέτα των Πειραιωτών (62-65, 29'), με τον Βεζένκοβ να απαντά βάζοντας καλάθια της κλάσης του (68-67, 30').

Σκυτάλη πήρε ο Ντόρσεϊ με τα σόλο του για το 72-67 (31'). Στην αστοχία της τελευταίας περιόδου του Παναθηναϊκού έβαλε... φρένο ο Σορτς (74-69, 34') αλλά οι «πράσινοι» κυνηγούσαν πλέον το σκορ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού κουβαλούσε την επίθεση της ομάδας του, με το 0-5 σερί να δίνει ξανά το προβάδισμα (80-81, 37'). Η απάντηση ήρθε με Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ (84-81. 39'), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει στην επόμενη κατοχή.

Ο Γουόρντ έβγαλε σπουδαία άμυνα στον Σλούκα, για να μείνει το 86-84 που είχε διαμορφώσει ο Μιλουτίνοφ, με τον Νιλικίνα να γράφει το 88-84 στα 28.7'' πριν το τέλος. Ο Σλούκας ήταν και πάλι αυτός που μείωσε σε 88-86 στα 15.2'', με τον Ντόρσεϊ ψύχραιμο στις βολές να κρίνει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Παρότι δεν είχε τον παίκτη που αποφασίζει στο φινάλε (Φουρνιέ), πήρε πολλά δημιουργικά από τον Ντόρσεϊ, ενώ βρήκε πεντάδα με αθλητικότητα που «κλείδωσε» τον Παναθηναϊκό, τον οποίο πρόδωσε η αστοχία της τελευταίας περιόδου.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τάιλερ Ντόρσεϊ με 16 πόντους (3/6 2π., 2/7 3π.), 5 ριμπάουντ αλλά και 8 ασίστ!

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Εκπληκτικός ο Γουόρντ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και πολλές βοήθειες στην άμυνα. Στους 22 ο Βεζένκοβ με 6 ριμπάουντ, σπουδαίο ματς και από Μιλουτίνοφ (12π., 5ρ.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν με 8 πόντους αλλά 0/6 τρίποντα και αρκετές χαμένες μάχες από τον Γουόρντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ο Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους (8/12 2π., 1/3 3π.), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι σπουδαίες προσωπικότητες των παικτών των δύο ομάδων που βγήκαν στο παρκέ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Χάθηκαν οι άμυνες σε ένα σημείο του παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος, αλλά είναι και απότοκο του αστείρευτου ταλέντου των παικτών.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: G. Bartzokas | Asst: C. Pappas, G. Bozikas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- Index # Players 1 F. Ntilikina * 17:43 7 3/8 37% 2/5 40% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 3 2 5 3 T. Ward * 30:39 12 4/8 50% 2/3 66% 2/5 40% 2/2 100% 0 5 5 5 1 0 1 3 9 18 14 S. Vezenkov * 33:05 22 10/14 71% 9/9 100% 1/5 20% 1/2 50% 1 5 6 2 3 0 0 2 11 22 22 T. Dorsey * 36:55 16 5/13 38% 3/6 50% 2/7 28% 4/4 100% 0 5 5 8 0 0 0 2 -1 21 33 N. Milutinov * 22:31 12 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 6/8 75% 1 4 5 2 0 1 1 6 14 17 5 G. Larentzakis 03:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 9 S. Lee 22:17 6 3/8 37% 3/4 75% 0/4 0% 0/0 0% 0 3 3 4 2 0 1 3 2 6 16 K. Papanikolaou (C) 05:22 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 1 21 O. Netzipoglou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 A. Peters 09:60 6 2/3 66% 1/2 50% 1/1 100% 1/1 100% 1 1 2 1 0 1 0 1 -2 9 37 K. Antetokounmpo 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall 17:29 6 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 2/5 40% 2 2 4 0 1 0 0 1 -10 5 Team/Coaches 2 3 5 1 0 TOTAL 200 90 33/64 51% 25/37 67% 8/27 29% 16/22 72% 9 28 37 23 9 3 2 16 109