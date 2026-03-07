Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος του Ολυμπιακού και πήρε τη νίκη στο πρώτο ματς των playoffs (90-70), έκανε το 3-0 και θέλει ένα ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για να περάσει στους τελικούς.

Μια ανάσα από τους τελικούς της Α1 Γυναικών είναι ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε άνετα του Ολυμπιακού με 90-70, έκανε το 3-0 και θέλει ακόμη μια για να προκριθεί.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός κουβαλά το 2-0 από την κανονική διάρκεια της Α1 Γυναικών, με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες.

Από το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, ανεβάζοντας την διαφορά σε διψήφιες τιμές. Ο Ολυμπιακός είχε κάποιες εκλάμψεις ποιότητας στη συνέχεια, όμως στο τέλος οι πράσινες πάτησαν ξανά γκάζει, έφτασαν στο +20 και τελείωσαν την υπόθεση νίκη.

Η Μπράουν με 24 πόντους ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού, που είχε σε καλή βραδιά επίσης τις Κριμίλη και Πρινς, που είχαν από 17.

Οι 21 πόντοι της Ελεάννας Χριστινάκη δεν ήταν αρκετοί για τον Ολυμπιακό.

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Μπακάλης-Καραπαπάς

Δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 2, Σταμολάμπρου, Μπράουν 24(3), Γαλανόπουλος 17(3), Σπανού 9(1), Κριμίλη 17(4), Πρινς 17.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 7(1), Γιακούμπκοβα 6(2), Νικολοπούλου 5(1), Κριβάσεβιτς 2, Δίελα, Χριστινάκη 21(1), Κολλάτου 5(1), Τζόνσον 20, Ράμπερ 4.