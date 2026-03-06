Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους στα ματς της Παρασκευής στη Euroleague.

Η μάχη των αιωνίων τραβά τα βλέματα πάνω της στη Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime), ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες τρεις αναμετρήσεις.

Πάμε να δούμε ποιοι θα απουσιάσουν από τις αναμετρήσεις και ποιοι είναι αμφίβολοι από τις μάχες τις βραδιάς στη Euroleague.

Τα ματς

19.30 Εφές – Βιλεμπάν, NovaSports 4

Σουάιντερ και Μπομπουά παραμένουν αμφίβολοι για την Εφές, με τους Παπαγιάννη και Λάρκιν να είναι εκτός. Eντιαγιέ και Εμπουά εκτός. Αμφίβολος ο Ερτέλ για τους Γάλλους.

21.00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 5

Εκτός ο Κάνααν, αμφίβολοι οι Ριβέρο και Κάρτερ. Off οι Χάρις και Γιοκουμπάιτις, αμφίβολοι Χόλατζ, Μπάλντγουιν, Γιόβιτς και Ομπστ

21.15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, NovaSports Prime

Εκτός μόνο ο Σαμοντούροβ για τον Παναθηναϊκό. Εκτός οι Βεζένκοβ, Γουόκαπ, Φαλ και Έβανς. Αμφίβολος ο Μόρις για τον Ολυμπιακό.

21.30 Μπασκόνια – Παρί, NovaSports Start

Όλοι μέσα για την Παρί. Εκτός Ντιόπ και Σεντεκέρσκις για Μπασκόνια. Αμφίβολοι οι Κούρουκς και Σπανιόλο.