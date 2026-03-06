Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat σκιαγραφεί τον τρόπο παιχνιδιού των «αιωνίων» στα φετινά παιχνίδια της Euroleague.

Ντέρμπι αιωνίων… μέρος 4ον για τη φετινή σεζόν. Ένα ακόμα παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, από τα πολλά που περιμένουμε έως και το τέλος της χρονιάς. Στο ΣΕΦ θα διεξαχθεί η δεύτερη αναμέτρηση για την φετινή Euroleague μεταξύ των δύο ομάδων και η τέταρτη συνολικά μετά το πρώτο ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα και τον πρόσφατο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο προπονητές έχουν καταστρώσει τα τελικά πλάνα τους και ετοιμάζονται για άλλη μια «μητέρα όλων των μαχών» η οποία καθηλώνει το μπασκετικό ενδιαφέρον της Ευρώπης. Από τη μία, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ, κάτι που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Και αυτό είναι κάτι που θα δείτε και παρακάτω. Τόσο όσον αφορά τα advanced stats των «ερυθρολεύκων» φέτος, όσο και για τα πιο παραγωγικά σχήματα του Έλληνα προπονητή στην Euroleague.

Από την άλλη έχουν μειωθεί τα προβλήματα για τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος, ιατρικά τουλάχιστον, μπορεί να υπολογίζει και στον Ματίας Λεσόρ και έχοντας ως μοναδική απουσία αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Αν και πολύ δύσκολα θα βρισκόταν στην 12άδα του συγκεκριμένου αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Όμως τι έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες έως τώρα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση; Πώς απειλούν και που στηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού τους; Τι περιμένουμε να δούμε στο αποψινό (6/3, 21:15) ντέρμπι;

Ολυμπιακός: Το πολυδιάστατο παιχνίδι και τα όσα χάνει από Βεζένκοβ-Γουόκαπ

Αν μη τι άλλο έχουν γεννηθεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τις σημαντικές απουσίες που προέκυψαν στον Ολυμπιακό. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ αποτελούν μεγάλο μέρος στην λειτουργία των «ερυθρολεύκων» και είναι απορίας άξιο το πώς θα προσαρμοστούν τα πλάνα του Μπαρτζώκα γι’ αυτό το ντέρμπι. Σίγουρα επηρεάζουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου.

Ο μεν Τεξανός πλέι μέικερ με την δημιουργία του μοιράζοντας το 28% των ασίστ της ομάδας κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν με 5.8 ασίστ από τις 21.4 κατά μέσο όρο και ο δε Βεζένκοβ με το 21% των πόντων που σημειώνει (19.3 από τους 90.1), το 19% των ριμπάουντ (6.9 από τα 37.3) και το 21% του συστήματος αξιολόγησης (23.4 στο PIR από τις 108.4 μονάδες ανά αγώνα όλης της ομάδας).

Αναμφίβολα οι απουσίες τους αποτελούν τεράστια πληγή για τον Ολυμπιακό. Κάτι που φαίνεται και από τα πιο παραγωγικά σχήματα του Μπαρτζώκα. Η συνύπαρξη των Βεζένκοβ-Γουόκαπ στην ίδια πεντάδα έχει «γράψει» την φετινή σεζόν +160 πόντους από το συνολικό +179 του Ολυμπιακού σε 28 ματς της Euroleague! Κάτι το οποίο αποδεικνύει εμφατικά την επίδραση τους στις «ερυθρόλευκες» πεντάδες έχουν περάσει μαζί στο παρκέ 496:54 λεπτά.

Το αν θα αλλάξει ή όχι η προσέγγιση του έμπειρου προπονητή σε αυτό το ντέρμπι είναι κάτι που θα φανεί σε λίγες ώρες. Τοι σίγουρο είναι ότι η προσέγγιση σε κάθε ματς είναι άκρως πολυδιάστατη, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους επιθέσεις, απόρροια της συνεχόμενης κυκλοφορίας της μπάλας.

Συγκεκριμένα: Οι τρεις βασικοί άξονες της ερυθρόλευκης επίθεσης έχουν να κάνουν με το catch and shoot παιχνίδι. Κάτι που προκύπτει από τις συνεχόμενες πάσες και την γρήγορη κυκλοφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός παίρνει φέτος 13.9 κατοχές ανά παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο «εκτέλεσης» σκοράροντας 14 πόντους. Ήτοι 1.01 πόντο ανά κατοχή και χωρίς κανένα λάθος! Σημείωση: Ο Βεζένκοβ έπαιρνε τις περισσότερες κατοχές (17.5% με 2.8 πόντους ανά 2.4 κατοχές) και ο Γουόκαπ είχε το 4ο ποσοστό κατοχών (12.1% με 1.7 πόντους ανά 1.7 κατοχές).

Δεύτερος άξονας τα pick n roll του χειριστή, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να δεσπόζει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ολυμπιακός παίρνει το 14.5% των κατοχών του με αυτόν τον τρόπο, έχοντας 8.3 πόντους σε κάθε ματς ανά 10.8 κατοχές. Ο Αμερικανός γκαρντ, σουτάροντας κατά τη προσφιλή του συνήθεια ύστερα από ντρίπλα ή με μίνι step back ή με sidestep, κυριαρχεί σε αυτή την κατηγορία προσφέροντας 3.4 πόντους ανά 4 κατοχές και τον Εβάν Φουρνιέ να ακολουθεί (2.4π./2.8κατ.)

Τρίτος άξονος και εδώ επηρεάζεται πάρα πολύ το παιχνίδι με την απουσία του Βεζένκοβ, τα off ball κοψίματα. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει το 21.9% των κατοχών με cut, προσφέροντας 1.9 πόντους ανά 1.6 κατοχές. Δεύτερος ο Ντόντα Χολ (1.4π./1.3κατ.) και τρίτος ο Νικόλα Μιλουτίνοβ (1.4π./1.2κατ.)

Ακολουθεί το catch and drive όπου οι Ντόρσεϊ (1.7π./1.8κατ.) και Φουρνιέ (1.3π./1.1κατ.) έχουν τον πρώτο λόγο και τον Βεζένκοβ (1π./1κατ.) να τους ακολουθεί, ενώ το 8.3% των κατοχών του Ολυμπιακού έρχεται μέσα από post up παιχνίδι. Και εδώ επηρεάζεται από την απουσία του Βεζένκοβ, ο οποίος δίνει 1.7 πόντους ανά 2.1 κατοχές στο χαμηλό ποστ. Ο Μιλουτίνοβ αντίστοιχα έχει 1.8 πόντους ανά 1.9 κατοχές, κάτι που αναμένεται να δούμε περισσότερο σε αυτό το ντέρμπι.

Παναθηναϊκός: Απειλεί με Pick n Roll και Catch and Shoot

Ο Παναθηναϊκός πάει στο ΣΕΦ με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Οι απουσίες έχουν μειωθεί καθώς δεν υπολογίζεται ουσιαστικά μόνο ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Από εκεί και πέρα ο Εργκίν Άταμαν έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους και αναμένεται να ακολουθήσει την… πεπατημένη των «πρασίνων».

Βέβαια η έλευση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ενδεχομένως να διαφοροποιήσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, κάτι που έδειξε και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς του έδωσε την μπάλα στο χαμηλό post και πρόσθεσε ένα κομμάτι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο και έλειπε μετά και την μακρόχρονη απουσία του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος ναι μεν είναι ιατρικά έτοιμος αλλά δεν μπορεί να προσφέρει ακόμα τις γνωστές του υπηρεσίες, ειδικά σ’ ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι όπως είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά τα σχήματα που έκαναν την διαφορά προ… Χέιζ-Ντέιβις ήταν πέντε. Το Σορτς-Ναν-Όσμαν-Χουάντσο και Χολμς έγραψε +34 πόντους (με επιμέρους σκορ 72-38) και είναι το καλύτερο +/- από πράσινη πεντάδα της φετινή σεζόν έχοντας 54% στα δίποντα (21/39), 55% στα τρίποντα (6/11), 86% στις βολές (12/14) και 16 ασίστ για 4 λάθη. Και έχοντας υποχρεώσει τους αντιπάλους τους σε 26% εντός παιδιά και 11 λάθη στο σύνολο για εννέα τελικές πάσες.

Ακολούθησαν το Σλούκας-Ναν-Γκραντ-Μήτογλου-Φαρίντ με +20 (αλλά με μόλις 08:51 λεπτά συνολικά στο παρκέ και επιμέρους σκορ 37-17), όπως επίσης και το Σλούκας-Ναν-Γκραντ-Χουάντσο-Φαρίντ (με +17 και επιμέρους σκορ 43-26).

Από εκεί και πέρα η επιθετική παραγωγή του Παναθηναϊκού επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία τα οποία υπάγονται και στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Το πρώτο και κυριότερο έχει να κάνει με τα pick ’n roll του χειριστή.

Και είναι και λογικό, ειδικά από τη στιγμή που ο Άταμαν δίνει την μπάλα στα γκαρντ, τα οποία και αποφασίζουν για το μεγαλύτερο μέρος των πράσινων επιθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ναν παίρνει το 29.6% των επιθέσεων ως pick n roll handler με 4 πόντους ανά 4.5 κατοχές, ο Σορτς το 23.8% των επιθέσεων με 2.9 πόντους ανά 3.6 κατοχές και ο Σλούκας το 21.3 των επιθέσεων με 3 πόντους ανά 3.2 κατοχές. Ακολουθεί το… 4ο γκαρντ, ο Τζέριαν Γκραντ με το 12% των επιθέσεων σκοράροντας 2.1 πόντους ανά 1.8 κατοχές.

Δεύτερος πολύ σημαντικός άξονας έχει να κάνει με το catch and shoot από τη θέση «τρία» και «τέσσερα», κάτι που αποδεικνύεται και από τους παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει τις περισσότερες προσπάθειες. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει τα ποσοστά να είναι υψηλά στα σουτ ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο συγκεκριμένο τρόπος επίθεσης του Παναθηναϊκού. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ο κύριος εκφρααστής με 2.6 πόντους ανά 2.6 κατοχές, ενώ ακολουθούν οι Τσέντι Όσμαν (2.4π./2κατ.), Νίκος Ρογκαβόπουλος (1.3π./1.5κατ.), Τζέριαν Γκραντ (1.8π./1.4κατ.) και Κέντρικ Ναν (1.4π./1.3κατ.) Δηλαδή παίκτες που μπορούν να σκοράρουν σε spot up καταστάσεις.

Πιο χαμηλά με 9.2% των συνολικών επιθέσεων είναι το catch and drive δια χειρός Τσέντι Όσμαν (1.3π./1.4κατ.) και Κέντρικ Ναν (1.3π./1.1κατ.) όπως επίσης και οι πόντοι στο transition, με τους ίδιους παίκτες και πάλι να πρωτοστατούν (Ναν 1.3π./1.4κατ. και Όσμαν 1.2π./1.3κατ.)