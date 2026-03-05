Μέχρις εσχάτων

Ο Δημήτρης Κατσιώνης (aka HoopFellas) αναλύει τα δεδομένα πριν το μεγάλο ντέρμπι της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, οι “αιώνιοι” οδεύουν σε ένα ντέρμπι ειδικών συνθηκών και υψηλής σημασίας σε όλα τα επίπεδα, όντας αποφασισμένοι να κυνηγήσουν μανιωδώς τη νίκη. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν είναι εύκολο ως προς την ανάγνωση του. Οι πιθανές (σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση) απουσίες δύο παιχτών με μεγάλη -για διαφορετικούς λόγους ο καθένας-επίδραση στο ματσάρισμα, όπως ο Ουόκαπ και ο Βεζένκοφ, θέτουν νέα δεδομένα και απαιτούν καινούργιες προσαρμογές και από τις δύο πλευρές. Σε όλα αυτά βέβαια οφείλουμε να προσθέσουμε και το καθεστώς αυξημένης πίεσης για τη νίκη. Δεν πρόκειται για ένα “αναγνωριστικό” ντέρμπι στο πρώτο μισό της σεζόν. Ειδικά οι πράσινοι, χρειάζονται οπωσδήποτε τους βαθμούς της νίκης για να αυξήσουν την πιθανότητα του να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.

Μισό γήπεδο και τα τακτικά εργαλεία για να φθάσεις εκεί

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να ελέγξει τον ρυθμό και να εκμεταλλευτεί το μέγεθος του και την ποιοτητα των συνεργασιών του σε σετ καταστάσεις (σε άμυνα και επίθεση). Η απουσία του πληθωρικού παιχνιδιού του Σάσα Βεζένκοφ αλλά και του Τόμας Ουόκαπ , δηλαδή ενός παίχτη που έθετε το τέμπο με την πίεση επάνω στη μπάλα, τη “Shadow” άμυνα στον Ναν και τη συνεισφορά του στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, απαιτούν τακτικές διαφοροποιήσεις.

Οι ερυθρόλευκοι διαθέτουν το καλύτερο ίσως δίδυμο σέντερ στην Ευρωλίγκα στους Μιλουτίνοφ-Τζόουνς και εκεί αναμένεται να στηριχθούν, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Ο Αμερικανός σέντερ θα αποτελέσει τον κύριο εκφραστή στις Pick & Roll-δράσεις των γηπεδούχων και στο σημάδι του ρολαρίσματος απέναντι στην πράσινη παθογένεια (ο Παναθηναϊκός επιτρέπει 1.155 πόντους/κατοχή στον ψηλό που ρολάρει στο καλάθι). Η δε ικανότητα του Μιλουτίνοφ να παίξει με πλάτη στο καλάθι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ως προς την υλοποίηση του πλάνου φθοράς (γρήγορα φάουλ των ψηλών του Άταμαν, επισκεψιμότητα των γηπεδούψων στη γραμμή των προσωπικών, κοντινές εκτελέσεις υψηλής αποτελεσματικότητας) και ελέγχου του ρυθμού. Τα post ups του Σέρβου και η Off-Screen δράσεις (Νο18 ο ΠΑΟ στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι) με την ανάμειξη του Κέντρικ Ναν σε αυτές ώστε να κυνηγήσει τον σουτέρ, θα αποτελέσουν βασικά τακτικά εργαλεία για να κερδίσουν οι ερυθρόλευκοι τη μάχη του ρυθμού.

Παίχτης-κλειδί για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Τάισον Ουόρντ. Ο Αμερικανός wing θα πρέπει να βγει μπροστά πλέον και να αποτελέσει τον defensive stopper των γηπεδούχων, ματσάροντας στα μετόπισθεν με τον Κέντρικ Ναν. Ο Ουόρντ θα έχει εξέχουσας σημασίας καθήκοντα και στην επίθεση καθώς θα χρειαστεί να παίξει περισσότερα με τη μπάλα στα χέρια (ακόμα και στο “1”), όντας επιθετικός στην περίπτωση που έχει τον Σορτς απέναντι του αλλά παράλληλα λειτουργώντας εξισορροπιστικά σε πιθανά σχήματα όπου θα αγωνιστεί δίπλα στους Φουρνιέ και Ντόρσεϊ. Η ευκαιρία μοιάζει καλή και για τον Μόντε Μόρις όμως η αβεβαιότητα της κατάστασης του μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο Ουόρντ θα κληθεί να μπει στα παπούτσια του Ουόκαπ.

Οι 1on1 δεξιότητες και η ανάγκη για γρήγορο μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός, με τη σειρά του, ξέρει ότι τα περιθώρια έχουν πλέον στενέψει. Θα αντιμετωπίσει αυτό το ματς (όπως και τα υπόλοιπα) ως “τελικό” και αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση, πηγαίνοντας για ένα εκτός έδρας ντέρμπι με τον “αιώνιο” αντίπαλο. Το “τριφύλλι” θα προσπαθήσει να παίξει το παιχνίδι στο “δικό του γήπεδο” (σε τακτικό επίπεδο), στρώνοντας το χαλί για να βγάλει τα οκτάνια του ταλέντου του στο παρκέ. Ας μη ξεχνάμε ότι σε αντίθεση με την ερυθρόλευκη επίθεση που δημιουργεί το πλεονέκτημα σε πολλές των περιπτώσεων δουλεύοντας μακριά από τη μπάλα, οι πράσινοι βασίζονται στην ποιότητα και στην ατομική έμπνευση του χειριστή, δουλεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το πλάνο του Έργκιν Άταμαν στον τελικό του Κυπέλλου μπορεί να αποτελέσει έναν καλό οδηγό πηγαίνοντας στο ματς του ΣΕΦ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού θα ρισκάρει την περιφερειακή εκτέλεση συγκεκριμένων αντιπάλων αποφεύγοντας τα hard close-outs (έξοδος με σπριντ κατά τη μετακίνηση της άμυνας) ενώ καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος της Help side ως προς την αναχαίτιση των ερυθρόλευκων Pick & Roll δράσεων. Σε αυτό το ματσάρισμα (δεδομένης της ικανότητας των ψηλών του Ολυμπιακού στην πάσα) για το “τριφύλλι”, η άμυνα αλλαγών μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη από τη Hedge προσέγγιση η οποία μπορεί “γεννήσει” ευκαιρίες καλής εκτέλεσης για τους γηπεδούχους. Σε αυτήν τη βάση, θεωρούμε δεδομένο ότι οι φιλοξενούμενοι θα ενεργοποιήσουν (και) παγίδες κοντά στο καλάθι, ειδικά στο mismatch που αναμειγνύεται ο Μιλουτίνοφ.

Ο Κέντρικ Ναν θα αποτελέσει το βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Οι πράσινοι θα χρειαστούν την προσωπική φάση για να σπάσουν την πίεση του αντιπάλου και η ικανότητα του διδύμου Ναν-Χέις εδώ μπορεί να καθορίσει τις ισορροπίες. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτήν τη συνθήκη, το σωστό διάβασμα των δύο Αμερικανών οι οποίοι δεν πρέπει να κάνουν λάθη (ο Ναν επιτιθέμενος από την περίμετρο και Χέις-Ντέιβις μέσα από ένας εναντίον ενός στην πλευρά υπό οποιοδήποτε καθεστώς, πρόσωπο ή πλάτη στο καλάθι). Λάθη, αμυντικό ριμπάουντ και κατοχές θα κρίνουν τα πάντα για τους πράσινους στο συγκεκριμένο ματσάρισμα.

Πάμε για ένα μεγάλο ματς που θα μας βοηθήσει να δούμε βαθιά μέσα στη ψυχή των δύο ομάδων. Η επικράτηση σε επίπεδο προσωπικών μονομαχιών θα είναι καθοριστική και αυτή που θα διαμορφώσει το πλαίσιο στο “πεδίο μάχης”. Περιμένουμε ένα “φυσικό” παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Τα υπόλοιπα, στο “Gazz Floor” της Παρασκευής.