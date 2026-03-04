Euroleague: Η ποινή που επιβλήθηκε στον Έργκιν Άταμαν

Πως τιμώρησε η Euroleague τον Έργκιν Άταμαν για την αποβολή του στον αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική στο Telekom Center Athens.

Την ποινή που επέβαλλε στον Έργκιν Άταμαν ανακοίνωσε η Euroleague για την αποβολή του με δυο τεχνικές ποινές στον αγώνα με την Παρί για την 29η αγωνιστική στην Telekom Center Athens. Η EuroLeague Basketball τιμώρησε τον Τούρκο τεχνικό που διαμαρτυρήθηκε έντονα στη φάση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όπου ζητήθηκε φάουλ από τον Λεοπόλντ Καβαλιέρ.

Ωστόσο, η ποινή της μιας αγωνιστικής είναι με αναστολή, κάτι που σημαίνει πως θα καθίσει κανονικά στην άκρη του πάγκου στο μεγάλο ντέρμπι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15), ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball, αναφέρει:

«Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού Αθηνών, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και αποκλεισμό από έναν αγώνα για τη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR Αθηνών – Paris Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα αναστέλλεται υπό όρους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κειμένου των Κανονισμών, και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο κ. Αταμάν διαπράξει νέα παρόμοια παράβαση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26».