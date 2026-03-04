Ο νέος CEO της EuroLeague θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ, με το «παρών» να δίνει και ο νέος CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Συγκεκριμένα ο νεοεκλεχθείς διευθύνων σύμβουλος θα βρεθεί στο φαληρικό στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση μεταξύ των δύο... αιωνίων.

Ο Τσους Μπουένο δραστηριοποιήθηκε πολλά χρόνια ως παράγων του αθλήματος που «υπηρέτησε» και ως παίκτης.

Μετά το τέλος της καριέρας του διετέλεσε γενικός γραμματέας του συνδέσμου αμειβομένων καλαθοσφαιριστών της Ισπανίας, πριν μετακινηθεί στην θέση του γενικού διευθυντή της ομοσπονδίας, με νευραλγικό ρόλο στην Οργανωτική Επιτροπή του Eurobasket του 2007 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, που διεξήχθησαν στην Ιβηρική.

Ο Μπουένο με ψήφους 13-0 ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της ψηφοφορίας για να βγει καινούργιος CEO. Να σημειωθεί πως υπήρξαν τρεις ομάδες που στήριξαν αρχικά τον έτερο υποψήφιο, τον Μάικλ Ίλγκνερ, ο οποίος είναι βετεράνος πολίστας, αλλά επειδή η απόφαση έπρεπε να βγάλει κλίμα ενότητας, εν τέλει όλοι έδωσαν την ψήφο τους στον Μπουένο, που έτυχε της ομόφωνης εκλογής.