Τσους Μπουένο: Ο νέος CEO της Euroleague και ο «ούριος άνεμος» που φέρνει!

To Gazzetta σας αποκάλυψε, πρώτο, το μεγάλο προβάδισμα που είχε ο Τσους Μπουένο για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου και τώρα που πλέον ανέλαβε (με 13-0 ψήφους) τα νέα του καθηκοντα, σκιαγραφεί το προφίλ του και εξηγεί ποια θα είναι η επίδρασή του στις συζητήσεις με την Ρεάλ αλλά και το NBA.

Από την στιγμή που η επιτροπή (ΤΣΣΚΑ, Αναντολού Εφές, Μπάγερν, Μπασκόνια και Ολυμπιακός) που επί τέσσερις μήνες εξέτασε όλες τις υποψηφιότητες (30-35), έφτασε στην short list και οι 13 εταίροι κλήθηκαν να αποφασίσουν ανάμεσα σε ένα Ισπανό βετεράνο μπασκετμπολίστα με μακρά (εγχώρια και διεθνή) θητεία ως παράγων στο μπάσκετ αλλά και στο επιχειρείν και έναν παλαίμαχο πολίστα με μεγαλύτερη εξειδίκευση στο sports business, η τελική επιλογή ήταν πολύ εύκολη.

Ο λόγος για τον Chus Bueno και τον Μάικλ Ίλγκνερ, των οποίων οι φάκελοι και τα βιογραφικά ήταν αυτά που παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. της ECA, που τελικά αποφάσισε να δώσει ομόφωνα το χρίσμα στον πρώτο (13-0 οι ψήφοι).

Είναι χαρακτηριστικό ότι – σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta – κομβικό ρόλο στο να πειστούν οι τρεις ομάδες που εξέφρασαν προτίμησή τους στον δεύτερο, έπαιξαν ο Ολυμπιακός αλλά και η Ρεάλ , με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων της την Euroleague όσον αφορά στο νέο 10ετές συμβόλαιο.

Ο λόγος της «αυτοδυναμίας» που πήρε ο 56χρονος παλαίμαχος Καταλανός point-guard για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Euroleague, έχει πολλές αναγνώσεις. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τις «φωνές» που ακούστηκαν στην διαδικτυακή συνεδρίαση, βάσει ικανοτήτων, προϋπηρεσίας, γνωριμιών και κατάρτισης με το αντικείμενο, θεωρήθηκε ο ιδανικός για το συγκεκριμένο timing.

Σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι ο προκάτοχός του (Παούλιους Μοτιεγιούνας) ήταν «κόκκινα πανί» για την σύμπραξη ΝΒΑ-FIBA, ενώ δεν ήταν αποδεκτός και από την Ρεάλ, ο Μπουένο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τις δύο πραναφερθείσες πλευρες και το κυριότερο, έχει τον τρόπο του για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση.

Αν και πλέον στόχος του θα είναι να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της Euroleague, είναι ένας άνθρωπος που έχει τον απόλυτο σεβασμό (βάσει της πορείας του), τόσο στις τάξεις της «βασίλισσας», όσο και στον οργανισμό του ΝΒΑ και φυσικά έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες συνεννόησης.

Τόσο στην υπογραφή του νέου 10ετούς συμβολαίου με τους Μαδριλένους (φαίνεται ότι θέλουν να εξαντλήσουν το περιθώριο που τους δίνει η σύμβαση μέχρι τέλους Ιουνίου), όσο και στην βελτίωση του διαλόγου και την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές που πρόσκεινται στο «στρατηγείο» του NBA Europe στο Λονδίνο, η πλευρά τόσο η Παγκόσμια Ομοσπονδία όσο και το NBA, χαιρετίζουν την σημαντικη αυτή εξέλιξη και είναι έτοιμες να κάτσουν ξανά στο τραπέζι ώστε να συζητήσουν σε νέα βάση με την Euroleague.

Ποιος είναι ο νέος CEO

Κατ' αρχάς, ο Τσους Μπουένο δραστηριοποιήθηκε πολλά χρόνια ως παράγων του αθλήματος που «υπηρέτησε» και ως παίκτης.

Μετά το τέλος της καριέρας του διετέλεσε γενικός γραμματάς του συνδέσμου αμειβομένων καλαθοσφαιριστών της Ισπανίας, πριν μετακινηθεί στην θέση του γενικού διευθυντή της ομοσπονδίας, με νευραλγικό ρόλο στην Οργανωτική Επιτροπή του Eurobasket του 2007 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, που διεξήχθησαν στην Ιβηρική.

Το 2010, ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, της Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης και της Λίρια, αποδέχτηκε την πρόταση του ΝΒΑ Europe και ανέλαβε την θέση του αντιπροέδρου επιχειρησιακού σχεδιασμού στην Ευρώπη, την Αφρική και την Μέση Ανατολη. Η βασική του αποστολή ήταν να επεκτείνει το απότύπωμα του «άλλου πλανήτη» στις συγκεκριμένες αγορές και η συμβολή του στην παγκοσμιοποίηση του προϊόντος υπήρξε κεφαλαιώδης.

Στο κομμάτι της αλληλεπίδρασης των φιλάθλων μέσω της τεχνολογίας και των social media συνεργάστηκε με τον νυν διάδοχό του, Γιώργο Αϊβάζογλου (τον οποίο προσέλαβε το 2020), που ανέλαβε την θέση του δύο χρόνια μετά της αποχώρησή του (2022).

Τον Οκτώβριο του 2020, μάλιστα, οι δύο τότε αξιωματούχοι του ΝΒΑ Europe, μαζί με τον νυν γενικό διευθυντή της GBL και πρεσβευτή του ΝΒΑ στην Ελλάδα, Ευθύμη Ρεντζιά, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής τους στην Ελλάδα, είχαν βρεθεί στα γραφεία του Gazzetta για τις ανάγκες μίας μεγάλης συνέντευξης.

Τα τελευταία 4 χρόνια δραστηριοποιείται στους τομείς του αθλητικού θεάματος και του τηλεοπτικού επιχειρείν, ως διευθύνων σύμβουλος της DAZN (συνδρομητική πλατφόρμα διαδικτυακής ροής που εξειδικεύεται στην μετάδοση αθλητικού περιεχομένου).

Γοήτευσε με την παρουσίασή του, αλλά δεν πήρε την ψήφο των ομάδων!

O 54χρονος έτερος υποψήφιος, που είχε την ισχυρή υποστήριξη της Μπάγερν, της Αναντολού Εφές και της ΤΣΣΚΑ έπαιξε αρκετά χρόνια στην Εθνική υδατοσφαίρισης της Γερμανίας (με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα και κορυφαία στιγμή το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1995) και μετά το τέλος της καριέρας του σπούδασε μακροοικονομική θεωρία στο πανεπιστήμιο της Καλσρούης παράλληλα με την δραστηριοποιήσή του στην Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας του.

Συνεργαστηκε συμβουλευτικά με αρκετές μεγάλες εταιρείες , ενώ από το 2010 έως το 2019 διετέλεσε εκτελεστικός διευθυντής στο Ίδρυμα Υποστήριξης Αθλητών Γερμανίας (German Sports Aid Foundation), το οποίο γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στις μέρες του. Από το 2020 έως το 2023 ήταν επικεφαλής του τμήματος ανξρώπινων πόρων της Γερμανικής Τράπεζας, από την οποία αποχώρησε μετά από αποκάλυψη ότι αγόρασε ομόλογα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κατά την διάρκεια περιόδου περιορισμένων συναλλαγών, κίνηση που αποδείχτηκε ότι παραβίασε τους εσωτερικούς κανόνες της τράπεζας.