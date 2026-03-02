Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, η Μακάμπι... επέστρεψε στο Βελιγράδι όπου θα πραγματοποιεί και τις προπονήσεις της.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, επέστρεψε εκ νέου ο προβληματισμός στην Euroleague αναφορικά με τα παιχνίδια των Ισραηλινών ομάδων από εδώ και στο εξής.

Σε πρώτη φάση αναβλήθηκε εκ νέου το Χάποελ-Παρί ενώ η ομάδα του Τελ Αβίβ θα βρεθεί στην Αθήνα μέχρι... νεοτέρας προκειμένου να συνεχίσει τις προπονήσεις της. Εκτός Ισραήλ θα βρεθεί και η Μακάμπι όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του λαού.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της Μακάμπι ενημέρωσε ότι «η ομάδα θα συγκεντρωθεί εκ νέου στο Βελιγράδι για τη συνέχιση των προπονήσεων, εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας» ενώ στάθηκε και στους διεθνείς παίκτες: «Μετά τον αγώνα απέναντι στη Μονακό, πέντε παίκτες της Μακάμπι ενσωματώθηκαν στις εθνικές τους ομάδες: Ρόμαν Σόρκιν, Ταμίρ Μπλατ και Γκουρ Λαβί (Ισραήλ), Μάρσιο Σάντος (Βραζιλία) και Τζέιλεν Χορντ (Γαλλία). Οι υπόλοιποι παίκτες έλαβαν άδεια, λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, έως σήμερα.»

Την ερχόμενη Πέμπτη (5/3, 21:05) είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ της Μακάμπι και της Χάποελ και όπως κατέληγαν οι Ισραηλινοί στην ανακοίνωσή τους «μόλις υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τη EuroLeague σχετικά με το ντέρμπι της Πέμπτης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.»