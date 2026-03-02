Γουόρνικ: «Πολλά τα λάθη στο Παναθηναϊκός - Παρί»

Ο αναλυτής διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, πήρε θέση για την επίμαχη φάση στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Παρί ενώ ανέλυσε όλες τις διαιτητικές αποφάσεις στο ματς.

Ο Τοντ Γουόρνικ, σύμβουλος διαιτησίας και επί σειρά ετών διεθνής Ισραηλινός διαιτητής, ανέλυσε στο BasketNews τα σφυρίγματα των διαιτητών του αγώνα Παναθηναϊκός-Παρί.

Έκανε ειδική αναφορά στην τελευταία φάση για το φάουλ για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι «πράσινοι» στην προσπάθεια του Χέιζ-Ντέιβις για το τρίποντο της νίκης ενώ εξήγησε ότιο η τριάδα των Χουάν Κάρλος Γκαρθία, Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς και Σέρχιο Μανουέλ υπέπεσε σε πολλά λάθη. Για την τελευταία φάση: «Με 5’’ να απομένουν και το σκορ στο -2, ο Χέιζ-Ντέιβις εκτελεί τρίποντο. Στο ριπλέι φαίνεται πως ο Λεοπολντ Καβαλιέρ αμύνεται με τα χέρια εκτός κυλίνδρου και έρχεται σε επαφή με τον αγκώνα του σουτέρ. Βάσει κανονισμών, η επαφή στο χέρι του σουτέρ, ειδικά όταν το χέρι δεν είναι σε νόμιμη κατακόρυφη θέση, συνιστά φάουλ. Η φάση, αντικειμενικά, έπρεπε να δοθεί. Σε αυτό το σημείο, Άταμαν Αταμάν έχει ισχυρό επιχείρημα». Δείτε Επίσης Το σχόλιο του Χέιζ-Ντέιβις για την επίμαχη φάση με τον Καβαλιέρ

Και ανέφερε επίσης: «Παρότι η τελευταία φάση ήταν λανθασμένη, ο Παναθηναϊκός είχε προηγουμένως επωφεληθεί από αρκετές αμφισβητούμενες αποφάσεις:

Φάουλ του Τζέρεμι Μόργκαν στον Τσέντι Όσμαν (5:13, 3η περίοδος): Καθαρό μπλοκ, δόθηκε φάουλ.

Φάουλ του Χομς στον Σλούκα (2:08, 3η περίοδος): Ξανά επαφή μόνο με την μπάλα.

Drive του Λαμάρ Στίβενς (4:38, 3η περίοδος): Πιθανό and-one που δεν δόθηκε.

Φάση με τον Ρογκαβόπουλο στον Στίβενς (2:46, 3η περίοδος): Πιθανό επιθετικό φάουλ που δεν σφυρίχθηκε.

Ακόμη και η παράβαση παρέμβασης καλαθιού στον Φαγιέ (2:58, 4η περίοδος) είναι οριακή: Η απλή επαφή με το ταμπλό δεν αποτελεί παράβαση αν δεν επηρεάζει την πορεία της μπάλας.

Με διαφορετικά σφυρίγματα, το παιχνίδι ίσως να είχε κριθεί νωρίτερα υπέρ της Παρί.»

Και κατέληξε: «Ναι, η φάση του Χέιζ-Ντέιβις ήταν φάουλ και κόστισε. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αγνοεί ότι προηγουμένως ωφελήθηκε από λάθη.

Στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague, η συνέπεια και η ταχύτητα στις αποφάσεις είναι κρίσιμες. Το ζήτημα δεν είναι ποιος αδικήθηκε τελευταίος αλλά πώς θα μειωθούν συνολικά τα λάθη και οι αχρείαστες διακοπές. Ο Αταμάν είχε δίκιο για τη συγκεκριμένη φάση. Όμως σε ένα παιχνίδι γεμάτο διαιτητικές αστοχίες και από τις δύο πλευρές, τα συνολικά παράπονα δύσκολα στέκουν απόλυτα.»